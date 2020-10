Squalificati 5a giornata – Un cartellino rosso o un cartellino giallo preso da un giocatore possono portare alla sua squalifica per il turno successivo. Nel momento di schierare la formazione per la nostra giornata di Fantacalcio, dobbiamo sempre avere a mente quelli che sono gli squalificati della Serie A, per evitare brutte sorprese.

Inserire nella propria squadra uno di questo giocatori infatti significa aver schierato un giocatore non disponibile, quindi una sostituzione buttata all’aria. Rischiamo anche seriamente di giocare in inferiorità numerica se poi non siamo coperti in panchina. Quindi butta sempre un occhio all’elenco degli squalificati della 5a giornata di Serie A, prima di consegnare la tua formazione definitiva.

Come vedrete i nomi presenti sono ancora pochi, ma con il passare delle giornate, e delle somme delle ammonizioni, allora saranno sempre di più i giocatori squalificati. Vi invitiamo a seguire tutti i nostri consigli, sempre aggiornati, per la giornata di Fantacalcio.

Squalificati 5a giornata Serie A

Atalanta

nessuno

Benevento

nessuno

Bologna

nessuno

Cagliari

nessuno

Crotone

nessuno

Fiorentina

nessuno

Genoa

nessuno

Inter

nessuno

Juventus

Chiesa: 1 giornata (salta la 5a giornata)

Lazio

nessuno

Milan

nessuno

Napoli

nessuno

Parma

nessuno

Roma

nessuno

Sampdoria

nessuno

Sassuolo

nessuno

Spezia

nessuno

Torino

Milinkovic-Savic Vanja: almeno 1 giornata (salta la 5a giornata)

Udinese

nessuno

Verona

nessuno