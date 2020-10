Valentina Autiero torna sullo sgabello | Cambio di rotta dopo Uomini e Donne

Come già circolato sul web, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Valentina Autiero e Germano Avolio hanno abbandonato insieme la trasmissione e hanno iniziato la loro vita di coppia, lontano dai riflettori. Tuttavia, l’uscita di scena non è avvenuta in modo deciso e romantico come Valentina avrebbe voluto. Tanto che è stata necessaria l’intercessione di Maria De Filippi per convincere la dama a mettere da parte l’orgoglio. Forse Valentina Autiero torna sullo sgabello di Uomini e Donne, pentendosi della scelta fatta?

Sembra che la decisione di abbandonare il programma mano nella mano con Germano Avolio sia stata tutt’altro che gioiosa e naturale per Valentina Autiero. Da quanto si è saputo sul web, Germano Avolio non era così convinto dei suoi sentimenti per Valentina Autiero. Infatti, il cavaliere ha detto di essere molto attratto dalla dama. Ma di non essere ancora totalmente preso mentalmente, perché spesso Valentina ha delle reazioni molto forti, per quanto sia dolce e comprensiva.

Valentina Autiero torna a Uomini e Donne?

Le dichiarazioni di Germano hanno mandato in crisi Valentina Autiero, la quale è scoppiata in lacrime, ammettendo di aver percepito freddezza, ultimamente, da parte di Germano Avolio. Di fronte alle lacrime di Valentina, Germano ha cambiato immediatamente idea e ha proposto a Valentina di uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne e di viversi come una coppia.

Tuttavia, Valentina Autiero non era contenta della proposta di Germano Avolio. La dama ha spiegato di non aver percepito come spontanea la scelta del cavaliere. Inoltre, avrebbe gradito maggior romanticismo e decisione per la sua uscita da Uomini e Donne. Alla fine, è servito l’intervento di Maria De Filippi per convincere Valentina Autiero ad uscire da Uomini e Donne insieme a Germano Avolio, dandogli una possibilità.

Scelte difficili a Uomini e Donne

Tuttavia, Valentina Autiero spiega la sua posizione attraverso il suo profilo Instagram, dicendo che nessuno può prendere le sue decisioni al posto suo, perché lei sa ciò che vuole. “So cosa voglio nella vita… e nessuno può decidere per me!” ha scritto la dama di Anzio.

Forse Valentina Autiero cambia idea torna sullo sgabello di Uomini e Donne, così come appare nella foto condivisa su Instagram? Difficile fare un bilancio della scelta della dama di Anzio, al momento. Tuttavia, Valentina Autiero si renderà conto ben presto se la scelta di abbandonare Uomini e Donne insieme a Germano Avolio è stata quella giusta, oppure no…