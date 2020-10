Andrea Damante scopre la verità su Giulia:” Avrei preferito saperlo prima”

Andrea Damante, dopo le varie voci che girano ovunque ormai, ha scoperto la verità su Giulia e il suo famoso amico, di cui tutti parlano. Dopo le risposte che l’influencer ha dato riguardo il suo ex e la sua nuova frequentazione con qualcuno di molto vicino a Damante, anche quest’ultimo è venuto a sapere di questa situazione che si è venuta a creare.

La loro storia è definitivamente finita anche se poco tempo fa avevano ammesso di essersi riavvicinati. Non sembrano essere proprio destinati a stare insieme, Giulia e Andrea, nonostante il loro legame sia stato sempre molto supportato anche dalle varie fan.

Andrea Damante scopre la verità su Giulia

Dopo vari tira e molla e il tradimento di lui, il quale ha spinto l’ex corteggiatrice a scrivere un libro, i due sembravano essersi ritrovati per la felicità anche di chi ha sempre amato questa coppia. Ma la cosa è durata davvero poco e questa volta sembra essere definitiva la loro rottura. Insomma, i Damellis hanno chiuso e a confermare questa scelta è stato proprio l’ex tronista a Verissimo, durante un’intervista, dove per la prima volta ha parlato di lei dopo tutto questo silenzio.

Le reazioni dei due sono state molto diverse, se lei da una parte è felice di come stia andando avanti nella sua vita, lui sembrerebbe esserci rimasto davvero male. Andrea Damante così scopre la verità su Giulia e su colui che reputava un suo amico stretto, il quale sta frequentando la sua ex, non una delle tante, ma la più importante. A Silvia Toffanin rivela alcuni particolari che hanno lasciato intendere volesse creare un futuro con Giulia, leggiamo le sue dichiarazioni.

L’ex tronista afferma:” Avrei preferito saperlo prima”

Sicuramente non è il massimo come notizia, ma venirlo a scoprire così quasi per caso bensì che dai soggetti stessi ha scosso molto Damante:” Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci pochi giorni fa”. È proprio lui ad ammettere che il suo amico Carlo sta frequentando la sua ex storica:” Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”.

Per la questione delle foto cancellate racconta di aver reagito di impulso:” Non volevo più vedere foto di lei e me dove c’era anche Carlo”. In più si affida al buon senso dei due sul fatto che non si siano iniziati a frequentare a Forte dei Marmi, dove hanno passato le vacanze insieme:” Spero di no. L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”. In più svela che, quando si trasferirono a Milano, la loro casa era davvero grande, una casa fatta apposta per creare una famiglia.