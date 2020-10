Attaccanti consigliati 5^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata. Basta stare attenti e prima ancora di scegliere chi mandare in campo ripassare gli indisponibili e gli squalificati di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi per il fantacalcio 5 attaccanti da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con bonus importanti e utili per aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri attaccanti consigliati per la 5^ giornata di Serie A.

Attaccanti consigliati 5^ giornata: la TOP 5

Morata (JUVENTUS-Verona)

Ennesima occasione per Morata di poter dimostrare di essere il bomber giusto per questa Juventus. Una chance che gli capiterà raramente in questa stagione considerano la presenza lì davanti di CR7 e Dybala, entrambi vogliosi di prendersi la scena. Con loro in campo Morata dovrà spesso fare da boa, ma con il Verona (così come accaduto con Crotone e Dinamo Kyev) lui dovrà pensare solo ad una cosa: segnare. Se lo avete in rosa schieratelo.

Ribery (FIORENTINA-Udinese)

Il numero 7 della Fiorentina è il jolly offensivo di Iachini. I suoi dribbling possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Nonostante l’età non gli sia più favorevole quando accelera resta imprendibile e conferma di essere un giocatore di un’altra categoria. Si può puntare su di lui sperando che contro l’Udinese non faccia solo il pieno di dribbling tunnel, ma trovi anche la via del bonus.

Mertens (Benevento-NAPOLI)

Top player a cui non vogliamo rinunciare in questa giornata. Al Benevento ha fatto 4 gol in 2 partite, in carriera. Quando vede giallorosso praticamente impazzisce. Impossibile non schierarlo: i numeri sono dalla sua parte.

Simeone (CAGLIARI-Crotone)

Segna e si conferma sempre più talento in via di esplosione. Un attaccante completo a cui manca solo il colpo di testa per mettere i brividi ai mostri sacri del calcio europeo. E’ diventato davvero un elemento molto importante per il Cagliari e al fantacalcio ormai è un punto fermo. Schieratelo anche in questa giornata.

Belotti (Sassuolo-TORINO)

Il Gallo canta. Un canto acuto e forte che prova a svegliare tutto il Torino. I suoi numeri parlano chiaro: 4 gol in 4 presenze. Numeri da leader e trascinatore. Vuole salvare il Torino e spingerlo ad un campionato di certezze. Ci proverà, ma è una missione quasi impossibile. Al fantacalcio è da schierare, sempre.