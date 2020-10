Attaccanti sconsigliati 5a giornata – Quello in cui dobbiamo scegliere quali attaccanti schierare nel nostro undici titolare del Fantacalcio, è uno dei momenti più cruciali per ogni fantallenatore. Le scelte poi son più difficili quando non abbiamo puntato su un top di reparto, ma su tanti giocatori da ruotare in base al calendario.

Ecco che allora diventa fondamentale guardare con attenzione tutte le partite, analizzando stato di forma del giocatore in questione e avversario di turno. Questa è la nostra lista dei 5 attaccanti sconsigliati per la 5a giornata di Serie A, ma puoi anche trovare i nostri attaccanti consigliati nella sezione Fantacalcio del nostro giornale.

Giocatori che non sono nel pieno della forma, ma che abbiamo comprato all’asta di riparazione. Oppure attaccanti che si trovano davanti a partite difficili con pochi palloni da buttare dentro. Questi sono i nostri 5 nomi per questo turno di campionato e di Fantacalcio.

Attaccanti sconsigliati 5a giornata: la FLOP 5

Kalinic (Juventus-VERONA)

L’attaccante, arrivato nell’ultimo giorno di calciomercato, non è ancora in forma. Lo ha detto subito Juric e il suo inserimento sarà graduale. Contro la Juventus potrebbe però partire dal primo minuto, dopo lo spezzone giocato col Genoa. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e la trasferta di Torino non sembra l’occasione giusta per mettersi in mostra.

Iago Falque (BENEVENTO-Napoli)

Il trequartista sta prendendo confidenza con il ritmo partita, ma nelle prime possibilità dategli da Inzaghi ha deluso. Contro il Napoli ci sarà una nuova chance per ripagare la fiducia del club sannita, anche perché la concorrenza di Insigne è forte. Sinceramente non pensiamo possa lasciare il segno in questo derby campano.

Nzola (Parma-SPEZIA)

L’attaccante dello Spezia è stato chiamato, last minute, a sostituire l’infortunato Galabinov. Nzola si è dovuto subito calare nella dimensione, per lui nuova, della Serie A. Buona prova contro la Fiorentina, ma il suo fisico e il suo modo di giocare hanno ancora bisogno di qualche partita per essere devastante nella massima serie. Si può lasciare fuori.

Deulofeu (Fiorentina-UDINESE)

Sono tanti i fantallenatori che hanno puntato su di lui, soprattutto nelle aste di riparazione. Il giocatore, lo avevamo detto, è reduce da un brutto infortunio e verrà dosato fino a quando non avrà acquistato uno stato di forma ottimale. Per questo dovrebbe partire dalla panchina, ma anche da subentrante difficilmente può già lasciare il segno al Franchi.

Shomurodov (GENOA-Inter)

Complice l’indisponibilità di Destro e di Pjaca, mister Maran ha dovuto immediatamente dargli fiducia. Si attendono notizie dall’infermeria genoana, infatti anche se tanti giocatori si sono ripresi non hanno la condizione fisica per essere già schierati. Se avete puntato su Shomurodov come scommessa per il vostro attacco potete fare un’altra scelta, perché davanti alla difesa nerazzurra potrebbe rischiare una grave insufficienza.