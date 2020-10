Carlotta Dell’Isola si mostra molto schifata da alcuni atteggiamenti che il suo fidanzato Nello ha ricevuto da molte fan. Sul suo profilo Instagram Nello ha infatti ricevuto moltissimi messaggi privati con all’interno delle foto nude mandate dalle sue follower.

Un comportamento e dei gesti che hanno lasciato molto delusa Carlotta tanto da volerne parlare nelle sue storie Instagram, cercando di dare dei veri e propri consigli nei loro confronti. Le parole dell’ex partecipante di Temptation Island hanno espresso un grandissimo dispiacere nei confronti delle donne senza dignità. Quali sono state le sue affermazioni?

Carlotta Dell’Isola schifata da alcune fan

La fidanzata di Nello durante la giornata di oggi ha scoperto che, nei messaggi privati di Instagram il suo compagno continua a ricevere foto nude da parte di molte fan. Questa scoperta l’ha lasciata così molto indignata decidendo così di apparire nelle sue storie Instagram per dare un piccolo insegnamento a tutte le ragazze che, si “svendono” in questo modo.

Carlotta Dell’Isola schifata da alcune fan di Nello ha così cercato di lanciare un messaggio positivo e di far capire quello che, potrebbe succedere mandando foto nude a chiunque sui social. La fidanzata di Nello ha così cercato di spiegare quanto sia completamente sbagliato questo tipo di atteggiamento nel 2020. Quali sono state le sue affermazioni in merito a tutta questa grande situazione?

La fidanzata di Nello su tutte le furie

Carlotta ha così spiegato alle sue fan: “Sarò breve e coincisa, perché mandate le foto nude a Nello? A me non entra niente però è male male, vi svendete così. Siamo nel 2020 e siete come quella che sa di essere cornuta e dice “ma si può capitare” ma sti cavoli. State messe male, venite a fare un corso di autostima a casa mia perché io non la manderei mai una foto nuda ad un uomo, secondo voi cosa ci fa?”.

La fidanzata di Nello dopo la sua uscita da Temptation Island ha così terminato, cercando di far capire realmente lo sbaglio che hanno commesso. Nonostante Carlotta non si sia mostrata affatto gelosa, è apparsa nelle sue storie Instagram molto turbata ma soprattutto schifata da quello che, ancor oggi succede sui social.