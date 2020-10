Centrocampisti consigliati 5^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata. Basta stare attenti e prima ancora di scegliere chi mandare in campo ripassare gli indisponibili e gli squalificati di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi per il fantacalcio 5 centrocampisti da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con qualche bonus importante e che potrà aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri centrocampisti consigliati per la 5^ giornata di Serie A.

Centrocampisti consigliati 5^ giornata: la TOP 5

Papu Gomez (ATALANTA-Sampdoria)

Avvio di stagione pazzesco per il Papu che ha steccato solamente la gara contro il Napoli. In Champions un gol da fenomeno e in campionato numeri da Top Player. Non è una novità per i fantallenatori, ma ogni suo bonus è talmente bello che sembra sempre essere il primo.

Barella (Genoa-INTER)

Conte lo ha definito la sua copia, solo più forte. Non ha ancora segnato in campionato, ma ci è andato spesso vicino. Il migliore, per distacco, in questo inizio di campionato molto difficile per l’Inter può fare la differenza contro il Genoa.

Ramsey (JUVENTUS-Verona)

Il centrocampista gallese sembra essere ormai quasi completamente recuperato. Dopo una prima stagione molto difficile in maglia bianconera sta tronando piano piano sui suoi livelli. Le ultime eccellenti prestazioni confermano l’importanza del lavoro fatto su di lui da Pirlo e di lui su se stesso. Un altro giocatore, da schierare assolutamente.

Pellegrini Lo. (Milan-ROMA)

La Roma ha in Pellegrini la sua luce. Orchestra il gioco e i movimenti della squadra dettando i passaggi e creando le occasioni più pericolose. Un giocatore magnifico e imprescindibile per Fonseca e che al fantacalcio può dire la sua in una gara così complicata come quella con la Roma.

Kessiè (MILAN-Roma)

Premiamo anche il Presidente di Milanello in questa giornata. Un giocatore nuovo che sembra essere ritornato ai livelli di rendimento di Bergamo. Autorità e qualità per il Milan che possono diventare una soluzione anche al fantacalcio.