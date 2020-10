Centrocampisti sconsigliati 5a giornata – In questo avvio di campionato sono tanti i centrocampisti che, con le loro giocate, stanno portando bonus e vittorie ai propri fantallenatori. Purtroppo però non è tutto rose e fiori, infatti sono tanti anche i colleghi di reparto che stanno deludendo le aspettative di inizio stagione portando diverse insufficienze e malus. Per questo motivo dai un occhio a quelli che sono i 5 centrocampisti sconsigliati per la 5a giornata di Serie A.

Questo lungo weekend di campionato propone diverse partite importanti, che si giocheranno e si risolveranno spesso a centrocampo. Sulla linea mediana, oltre al fosforo, spesso a fare la differenza in positivo e in negativo sono i muscoli. Entrate decise, passaggi sbagliati e troppa imprecisione possono essere fattori che portano all’insufficienza. Eccoti allora 5 centrocampisti consigliati per la 5a giornata di Serie A. Inoltre segui i nostri consigli sul Fantacalcio, sempre aggiornati per aiutarti nelle migliori scelte per schierare la migliore formazione possibile.

Centrocampisti sconsigliati 5a giornata: la FLOP 5

Zaccagni (Juventus-VERONA)

Il trequartista di Juric non sembra essere in gran forma, soprattutto è lontano da quello che ci aveva fatto vedere la scorsa stagione. Nella difficile trasferta di Torino rischia di trovarsi schiacciato tra il centrocampo e la difesa bianconera, rischiando seriamente di giocare pochi palloni per impensierire la retroguardia di Pirlo. Meglio fare altre scelte per questa giornata.

Ionita (BENEVENTO-Napoli)

Il centrocampo del Benevento può andare davvero in seria difficoltà, trovandosi davanti la forza di Bakayoko e la tecnica di Fabian Ruiz. A farne le spese potrebbe esserne Ionita, il più esperto dei centrocampisti di Filippo Inzaghi, ma che potrebbe fare qualche fallo in più. Rischio malus e insufficienza molto elevato.

Linetty (Sassuolo-TORINO)

Torino che non gira e in cerca ancora della prima vittoria stagionale. L’anticipo del venerdì propone la trasferta di Sassuolo, contro una delle squadre più in forma del momento. Il centrocampo di De Zerbi fatto di fantasia e geometrie a memoria, siamo certi che metterà in difficoltà i granata. Occhio al nervosismo del Torino con il polacco che può farne le spese.

Amrabat (FIORENTINA-Udinese)

In realtà la Fiorentina non è chiamata a una sfida impossibile, ma l’Udinese di adesso è una squadra da non sottovalutare nel modo più assoluto. I friulani hanno molta qualità in mezzo al campo e l’ex Verona potrebbe andare in difficoltà. Subirà molto pressing e non avrà la lucidità per dettare il gioco, cosa che potrebbe portarlo a commettere alcune ingenuità.

Thorsby (Atalanta-SAMPDORIA)

Sampdoria impegnata nella difficilissima trasferta di Bergamo, contro un’Atalanta alla ricerca dei tre punti dopo la sconfitta di Napoli. La squadra di Gasperini sembra essersi ripresa, lo testimonia la bella vittoria di Champions, e per il centrocampo di Ranieri non mancheranno le difficoltà. Thorsby può facilmente finire sul taccuino dei cattivi.