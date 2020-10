Come superare una delusione: 5 consigli utili e realmente efficaci

Chiedersi come superare una delusione al di là che sia d’amore, amicizia o lavorativa, è il primo step più importante dopo aver compreso il problema. Con questa guida non vogliamo alludere alla semplicità di far finta che non sia mai successo nulla, perché dovrai impegnarti e sforzarti.

La delusione è sinonimo di dolore. Ma anche una combinazione tra sofferenza e sensazione di esser stati traditi. Quando accade ciò la prima cosa che salta in mente è quella di non voler fidarsi più di nessuno, ma con il tempo ti accorgerai che non è la soluzione più corretta.

Come consigliato anche da Andrea Giuliodori, tra i massimi esperti del settore crescita personale nonché fondatore di Efficacemente.com, il primo consiglio per superare una delusione, piccola o grande che sia, è quello di riflettere sugli errori commessi e trovare la forza di reagire.

Come reagire davanti ad un senso di delusione

Quando provi un senso di delusione improvvisa o aspettata che sia, la reazione è quasi sempre la stessa: promettersi a sé stessi di non fidarsi più di nessuno e andare avanti da soli, con le proprie forze. Ma se da un lato è giusto reagire con determinazione, dall’altro è sbagliato pensare di proseguire “soli contro il mondo intero”.

Piuttosto prova a seguire questi step per cercare di superare una qualsiasi delusione ti capiti:

Rifletti sugli errori: hai mai pensato che quella sensazione di frustrazione possa esser stata causata da una tua azione poco gradita? Ad esempio, se il tuo partner ti tradisse, quale motivo scatenerebbe tale comportamento? Se studi all’ultimo un esame universitario e poi va male, chi ha causato il danno? Reagisci correttamente: per superare una sensazione di delusione devi reagire in modo adeguato. E non si tratta di ignorare il problema e cercare di lottare affinché si superi o per farlo sparire, semplicemente bisogna trasformare la causa in opportunità. Affrontare un ostacolo, comprenderlo e rafforzare i propri muscoli cercando di far sì che non ri-accada. Resistenza: in un momento di forte amarezza ciò che vorresti fare è sprofondare, perché apparentemente nulla ti sembra più sensato. È proprio allora che dovrai trovare quella determinazione per andare avanti, spostare il focus e trovare dei motivi per superare la delusione appena ricevuta anziché rimanere concentrato sull’ossessione. Cerca supporto: se inizialmente non fossi in grado di affrontare e gestire al meglio la situazione, chiedi consiglio ai tuoi familiari o all’amica/o più stretto. Trova chi ti ascolta e chi possa darti dei suggerimenti sinceri e per il tuo bene. Sfoga: se fossi intenzionato a superare un momento di debolezza tenendo tutto dentro, sappi che non potevi fare scelta peggiore. Trova una spalla su cui piangere o fa semplicemente tra te e te. Questo non significa esser deboli, ma dar sfogo ai propri sentimenti in un periodo in cui ne hai bisogno.

Questo è ciò che accade quando una persona ti delude profondamente oppure quando resti insoddisfatto di qualcosa credendo che sarebbe andata diversamente.

Altri due consigli per superare una delusione di qualsiasi tipo

Se stai cercando altri consigli per superare una delusione d’amore, lavorativa o per una amicizia finita, è importante sottolineare due aspetti spesso omessi malamente. Innanzitutto il tuo cuore e i muscoli del cervello hanno le energie necessarie per far sì che tale frustrazione non duri per sempre.

La vita va avanti in qualsiasi caso e in tutte le situazioni, al di là che esse siano tanto o poco meno negative. Infine si dice sempre che quando una persona ti delude niente torna come prima, il che è vero, ma forse con la stessa che ha tradito i tuoi sentimenti.

Ciò significa che ci sarà sempre qualcun altro nel mondo che potrà prendere il suo posto. L’importante è affrontare la delusione con il giusto ottimismo, non metter mai via da parte il senso di umorismo e soprattutto circondati di gente positiva, allegra e ottimista.

Perché la creatività è importante per superare le delusioni della vita?

A studiare l’importanza della creatività è stato lo sceneggiatore e regista James Francis Cameron, che ha messo in evidenza come gli strumenti creativi possano distruggere la complessità. Un concetto per molti astrale, ma per Cameron decisamente importante tanto da vederla come una imperdibile opportunità.

Secondo il suo punto divista si tratterebbe di regole fisse da seguire, come se fosse un “manuale di istruzioni”, con la quale è possibile esercitarsi a superare sfide come quella discussa in questo articolo, ovvero le delusioni della vita.

Sentirsi delusi è senza ombra di dubbio una delle cose peggiori che possano capitare. Una forma di tradimento vissuta quasi tragicamente per un comportamento inaspettato dalla persona a cui teniamo o che amiamo.

Ma come abbiamo già ribadito, la vita deve proseguire e dovrai trovare le forze adeguate per superare la delusione. Hai già in mente come fare? Per qualsiasi ulteriori consiglio tu voglia, potrai commentare l’articolo e saremo lieti di darti il nostro supporto.