Difensori consigliati 5^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata. Basta stare attenti e prima ancora di scegliere chi mandare in campo ripassare gli indisponibili e gli squalificati di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 difensori da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi, consigliati al fantacalcio, che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con qualche bonus importante e che potrà aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri difensori consigliati per la 5^ giornata di Serie A.

Difensori consigliati 5^ giornata: la TOP 5

Ferrari G. (SASSUOLO-Torino)

Il difensore di De Zerbi ha iniziato la stagione con il piede giusto. Sempre uno dei più positivi e dei giocatori anche più pericolosi sui calci d’angolo in area avversaria. Un problema non da poco per la difesa del Torino che ha dimostrato di avere abbastanza problemi di marcatura sugli angoli…

Hateboer (ATALANTA-Sampdoria)

Il difensore olandese sta vivendo una stagione importante. I numeri parlano di un giocatore che ‘corre bene’ e non disperde le sue energie sia in fase difensiva che in quella offensiva. Contro la Sampdoria può sfruttare la sua facilità di corsa e inserimento per essere decisivo.

Darmian (Genoa-INTER)

Ha ben figurato contro il Borussia Borussia M’Gladbach in Champions League nonostante giocasse per la prima volta da titolare nell’Inter. Non è Hakimi, ma fa le cose perfettamente e nel modo migliore spesso con risultati più che positivi anche in ottica fantacalcio. Per chi lo ha preso in coppia con il marocchino è stato un affare che ripagherà dell’investimento già contro il Genoa.

Di Lorenzo (Benevento-NAPOLI)

Sta facendo bene e come sempre senza tenere troppo i riflettori puntati addosso su di lui. Contro il Benevento l’occasione di ribadirgli la vostra fiducia al fantacalcio e poter sperare concretamente in un suo bonus.

Biraghi (FIORENTINA-Udinese)

Gol e assist contro lo Spezia che lo hanno consacrato nuovo idolo difensivo dei fantallenatori. La stagione all’Inter lo ha fatto maturare molto e ora alla Fiorentina può veramente essere protagonista. Confermatelo anche in questa giornata.