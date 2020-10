Film Stasera in Tv – Apes Revolution Il pianeta delle scimmie – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Apes Revolution Il pianeta delle scimmie. Produzione statunitense del 2014 per la regia di Matt Reeves con Andy Serkis, Jason Clarke, Keri Russell, Gary Oldman nei ruoli principali. Si tratta dell’ottavo film della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata del 1968 tratta dal romanzo di fantascienza del 1963 omonimo di Pierre Boulle nonché secondo film della serie reboot avviata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie.

Apes Revolution Il pianeta delle scimmie – Trama

Nel 2026, dieci anni dopo gli eventi raccontati nel film precedente la popolazione umana del pianeta Terra è stata decimata a causa dell’espandersi del virus ALZ-113, progettato per curare la malattia di Alzheimer, ma rivelatosi mortale per l’uomo e capace di aumentare l’intelligenza delle scimmie. In questo desolato e distopico ambiente, lo scimpanzé evoluto Cesare è riuscito a liberare e a riunire molti altri membri della sua specie, organizzando una colonia nella foresta di sequoie del Muir Woods e vive in armonia con la sua tribú. Un giorno, Occhi Blu, figlio di Cesare, e Ash, il figlio dello scimpanzé ex-maschio alfa Rocket, muovendosi per il bosco, incontrano per caso un essere umano. L’uomo preso dal panico spara una pallottola sulla spalla di Ash, per poi chiamare il resto del suo gruppo, guidato da uno studioso di nome Malcolm, mentre Occhi Blu grida aiuto alle scimmie. Il piccolo gruppo di sopravvissuti viene circondato dalle scimmie furiose, ma Cesare persuade i suoi compagni a non attaccare e si limita a ordinare al gruppo di Malcolm di andarsene dal suo territorio. Gli umani tornano nella fortezza dei sopravvissuti al virus, situata nelle rovine di San Francisco.

