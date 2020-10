È da poco venuto a mancare Enzo Totti, padre del Capitano a causa del Coronavirus. Da tempo, la sua salute vacillava, nel 2008 ha avuto un infarto e da li le sue condizioni sono peggiorate. Combatteva contro il diabete e all’età di settantasei anni è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma, a causa della sua positività.

La famiglia si stringe al ricordo dello “Sceriffo”, soprannome datogli per il suo modo di essere. Francesco, nonostante la realtà, sperava in un esito migliore, credeva nella forza che ha sempre dimostrato di avere, ma anche se ha lottato con tutto sé stesso, Enzo si è spento e lo guarderà dal cielo.

Francesco Totti il ricordo del padre Enzo

Era stato molto attento nella prima ondata della pandemia, nel primo lockdown aveva seguito tutte le direttive e le normative visto la sua situazione delicata. Ma il virus è stato più duro e ha deciso di attaccare dopo l’estate, proprio quando i contagi sono iniziati a risalire ed Enzo non è riuscito a nascondersi bene da questo. Ai primi sintomi sono corsi tutti, accompagnandolo ad uno dei migliori ospedali contro il Covid-19 d’Italia, lo Spallanzani, dove i medici si sono impegnati fino all’estremo, ma dopo una settimana si è spento.

In tutta questa fretta, non è riuscito a dargli l’ultimo saluto a causa delle restrizioni in ospedale. Nel dolore si stringe alla sua famiglia e nel ricordo di suo padre Enzo, Francesco Totti, racconta alcune cose su di lui. Era un uomo sempre disponile, con i piedi per terra e di sani valori, gli stessi che il capitano vuole trasmettere ai suoi figli. Non è mai mancato a nessuna trasferta e era presente nel giorno più importante della vita del Pupone, la partita di addio al calcio.

Francesco si lascia andare:” Se ne va una parte del mio cuore”

Vi riportiamo alcune dichiarazioni delle persone più vicine ad Enzo:” Perderlo così, in pochissimo tempo, è stato ancora più drammatico”, racconta il figlio. “Mi mancherà tanto, troppo. Con lui se ne va una parte del mio cuore” continua. Fondamentale nella sua vita, sia per la sua crescita sia per la sua carriera da calciatore. Proprio così, perché è stato proprio lui a scoprire l’attitudine del campione. Racconta:” Papà sta insieme con mamma da quando erano ragazzini e insieme hanno cresciuto me e mio fratello Riccardo nella semplicità, lui con il suo lavoro di impiegato di banca è riuscito a non farci mai mancare nulla”.

Era orgoglioso di lui, ma non lo dava a veder per spronarlo:” Lui è stato il primo ad accorgersi del mio talento, però non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro”. Tutti ricordano quella che ormai era una tradizione per il compleanno del figlio:” Si presentava negli spogliatoi con pizza bianca e mortadella per tutti, da buon romano […]. Ma nell’ultimi anni era cambiato. L’infarto lo aveva destabilizzato e aveva smesso di andare alle trasferte della Roma, l’ultima volta è stato allo stadio il 28 maggio 2017, partita d’addio al calcio del figlio, e lo abbiamo visto piangere”. Un nonno presente:” Gli piaceva andare a vedere le partite di Cristian, il primogenito di Francesco, si commuoveva rivedendo in lui il suo ‘gnomo’ nella piazzetta del mercato”.