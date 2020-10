Le arance fanno male? La risposta che sconvolge

Le arance sono uno degli agrumi più gustosi e apprezzati. Quando le si nomina, sono numerosi gli interrogativi da chiamare in causa. C’è per esempio chi si chiede se le arance fanno male. Nelle prossime righe, puoi trovare la risposta.

Arance: gli effetti sulla salute

Quando ci si chiede se le arance fanno male, è necessario chiamare in causa soprattutto i loro effetti sulla glicemia e, in particolare, sulla salute di chi ha il diabete. Nella maggior parte dei casi, le arance possono essere assunte senza problemi da chi ha il diabete. Premettendo il fatto che il consiglio specifico deve arrivare dal proprio medico curante, facciamo presente che, in ogni caso, le arance andrebbero assunte con moderazione da chi ha la sopra citata malattia metabolica.

Per capire l’impatto che le arance hanno sulla salute in caso di diabete, diamo qualche numero. Un etto di arance apporta un dosaggio di carboidrati compreso tra gli 11 e i 12 grammi. Di questa quantità di nutrienti, 9 grammi circa sono zuccheri semplici a rapido assorbimento.

Se si ha intenzione di minimizzare l’impatto delle arance sulla glicemia, il consiglio è quello di mangiare il frutto intero. In questo modo, si riesce a ottimizzare l’apporto di fibre, nutrienti che aiutano a rallentare l’assorbimento degli zuccheri, con ovvi vantaggi relativi alla prevenzione del diabete o dei picchi glicemici.

Come assumere le arance

Come abbiamo appena visto, se si ha intenzione di tenere sotto controllo la glicemia è meglio evitare di assumere le arance spremute e concentrarsi su quelle intere. Esistono diverse altre alternative per portare in tavola questi frutti senza mettere a rischio la glicemia. In questo novero è possibile includere anche il sorbetto (non corretto). Ecco cosa serve per prepararlo:

100 grammi di gelato al limone

100 grammi di panna vegetale non montana

3 arance

Si procede sbucciando due delle arance e spremendole. Il passo successivo prevede il fatto di concentrarsi sulla terza arancia. Metà deve essere spremuta. La restante parte, invece, deve essere tagliata in 4 fette. Subito dopo, si taglia la buccia cercando di ricavare dei pezzi molto sottili. Cosa si fa a questo punto? Si aggiunge il succo d’arancia al gelato, mescolando pure la panna vegetale.

Lo step finale prevede il fatto di versare il sorbetto in dei flut, guarnendo ciascuno di essi con le fettine d’arancia precedentemente tagliate. Concludiamo facendo presente che l‘arancia dovrebbe essere evitata da chi è in trattamento farmacologico con ACE inibitori.