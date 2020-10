Lory Del Santo racconta di essere stata vittima di un abuso da un vero e proprio pazzo. La showgirl insieme alle sue dure parole spiega anche il motivo per il quale non ha mai voluto denunciare quello che le era successo.

La vita della registra infatti non è stata per niente facile e durante l’intervista a ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, prende il coraggio di raccontare un avvenimento che, l’ha segnata fin da giovane. Cosa è realmente successo e quali sono state le sue affermazioni?

Lory Del Santo vittima di un abuso

La showgirl ha voluto raccontare quello che l’è successo in una stanza di hotel spiegando di aver anche lei le sue colpe e per questo ha deciso fin da subito di non denunciare. La sua più grande paura infatti, era quella di avere ripercussioni dopo una sua denuncia nei confronti di questa persona che, ha abusato di lei per una notte intera arrivando anche al punto di picchiarla.

Le parole dell’attrice hanno così lasciato di stucco gli spettatori che, non si aspettavano di sentire un suo episodio così doloroso che l’ha ferita nel profondo. Lory ha così spiegato: “Ci eravamo conosciuti al ristorante. Si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene. Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire”.

La showgirl racconta un momento da incubo

Lory Del Santo riesce finalmente a dire la sua in merito a quello che reamente è successo e della violenza subita ma che non ha avuto il coraggio di denunciare. L’attrice racconta: “L’incubo è durato tutta la notte, questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose. Ho pensato che a un certo punto si sarebbe addormentato, così è stato. Appena ho visto che dormiva sono scappata. Lui se ne è accorto, mi ha rincorso, ma io sono scappata via verso l’uscita. Ho subito una violenza fisica e psicologica”.

Le parole in merito all’aggressione subita sono state: “I petali di rose, il profumo nell’acqua, era un pazzo: Immaginavo di scendere e trovarmelo davanti come nei film. Una volta uscita dall’albergo, invece, mi sono sentita libera. E’ stata una cosa strana, era l’alba, ho deciso di non denunciare, di dimenticare”.