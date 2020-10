Lucrezia Comanducci brusco risveglio | Dama delusa dopo Uomini e Donne

Dopo aver deciso di abbandonare definitivamente lo studio di Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci potrebbe aver avuto davvero un brusco risveglio. A confessarlo, ma senza prendersi troppo sul serio, è stata la stessa ex dama interessata ad Armando Incarnato ed ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis. Lucrezia Comanducci è stata tra le protagoniste indiscusse di queste prime settimane di messa in onda di Uomini e Donne.

Tuttavia, la giovane dama non ha retto alla pressione dello studio di Uomini e Donne e ha deciso di abbandonare la trasmissione, nonostante Armando Incarnato abbia tentato in tutti i modi di convincerla a rimanere per conoscerlo meglio. Ma ripercorriamo con ordine il percorso difficile di Lucrezia Comanducci a Uomini e Donne. Per capire meglio le motivazioni di questo brusco risveglio dopo l’uscita di scena.

Lucrezia Comanducci vittima di un brusco risveglio?

Lucrezia è arrivata a Uomini e Donne per un appuntamento al buio e ha deciso di corteggiare il tronista Gianluca De Matteis. Gianluca sembrava incuriosito da Lucrezia, tuttavia, nelle fasi iniziali della loro conoscenza si è inserito Armando Incarnato. Il cavaliere campano ha detto fin da subito di non temere la competizione con il giovane tronista e di essere molto preso e interessato a Lucrezia Comanducci.

Del resto, la trentatreenne ha confessato, fin dal primo momento, di essere incuriosita da Armando, ma di non voler rinunciare a conoscere Gianluca e di non fidarsi totalmente di nessuno dei due. Il triangolo amoroso è andato avanti, a suon di turbolente discussioni nello studio di Uomini e Donne, per alcune settimane. Fino a quando Lucrezia ha messo fine alla conoscenza con Gianluca e si è seduta nel parterre over di Uomini e Donne per conoscere solo Armando.

La verità dopo l’uscita da Uomini e Donne

Tuttavia, la dama ha iniziato a sentirsi a disagio. La sua frustrazione è aumentata a dismisura nel momento in cui si è resa conto di non riuscire a essere se stessa nello studio di Uomini e Donne. Inoltre, Lucrezia Comanducci ha anche fatto delle rivelazioni su Gianluca De Matteis. Lucrezia ha confessato alla redazione di aver sentito delle corteggiatrici lamentarsi del poco spirito di iniziativa del tronista.

Nonostante Armando Incarnato l’abbia spinta a dire tutto al centro dello studio, Lucrezia Comanducci si è chiusa nel silenzio e, continuando a tergiversare, ha detto di voler abbandonare Uomini e Donne. Poche ore fa, Lucrezia ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui il Principe della Bella Addormentata è chino sul letto vuoto in cui la Principessa ha lasciato un biglietto con scritto: “Mi sono svegliata da sola”. Forse da quando ha abbandonato Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci ha avuto un brusco risveglio e sarà rimasta delusa da qualcosa o da qualcuno? Ma di chi si tratterà? E cosa sarà successo, fuori da Uomini e Donne?