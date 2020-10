Mangiare un cornetto al giorno fa ingrassare? Risponde l’esperto

Il croissant è comunemente conosciuto come cornetto nelle regioni centro-meridionali del nostro paese, mentre è chiamato brioche nelle regioni settentrionali. E’ un dolce tipico austriaco, così chiamato per la sua particolare forma di mezzaluna.

Come si preparano i cornetti?

Per la preparazione di questo prodotto si segue il procedimento per la preparazione della pasta sfoglia. Dopo aver preparato quest’ultima si va a stenderla e poi si tagliano dei triangoli che vengono poi arrotolati e piegati su se stessi dandogli la forma di mezzaluna. Dopo la loro formazione, si lasciano lievitare per un periodo variabile per poi metterli in forno e cuocerli.

Leggi anche ---> Perché i gatti ciucciano? Ecco tutte le risposte su questo comportamento

Gli ingredienti che occorrono per la loro preparazione sono la farina, le uova, lo zucchero e la margarina o il burro, questa è la versione base, poi possono essere, ad esempio, sostituiti i grassi. I cornetti presentano una superficie dorata grazie al tuorlo d’uovo che viene spennellato su ogni superficie.

Questo prodotto, essendo molto neutro come sapore, può essere farcito come più si preferisce, ci sono persone che lo preferiscono vuoto, altre lo preferiscono al cioccolato, altri alla crema, insomma ad ognuno il suo.

Si tratta di un prodotto che viene consumato principalmente a colazione, in tutti i bar è possibile trovarli al mattino. I cornetti possono essere fatti al momento, ad esempio in pasticceria, in un bar, oppure, grazie al notevole sviluppo delle industrie alimentari, è possibile acquistarli surgelati, necessiteranno solo di qualche minuto di cottura. In questo modo si potranno preparare in casa, ma senza faticare.

Un cornetto al giorno fa ingrassare?

Il cornetto contiene alcuni ingredienti poco salutari, specialmente nel caso di cornetti acquistati, in cui vengono aggiunti acidi grassi saturi, olio di palma, strutto, grassi idrogenati, oltre che a contenere molto zucchero. Sicuramente è un prodotto che apporta molta energia, specialmente se consumato a colazione, ma diciamo che allo stesso tempo apporta un quantitativo i calorie troppo elevato. Parliamo di non meno di 400 Kcal per cornetto. Consumare solo il cornetto a colazione non è bilanciato, dato che apportano solo zuccheri e grassi. Infatti il quantitativo di proteine, di vitamine e di minerali è decisamente basso.

Dunque possiamo affermare che effettivamente mangiare un cornetto al giorno per tutti i giorni potrebbe non essere una buona idea, specialmente se si sta seguendo un regime dietetico ipocalorico. Potrebbero far ingrassare.

Lo scopo di questo articolo non è demonizzare questo prodotto, che se consumato con una frequenza minima non andrà a determinare particolari effetti negativi sulla nostra salute. Lo scopo è quello di sensibilizzare le persone a preferire una colazione diversa. Una colazione più sana e bilanciata. Quando la colazione è composta solo dal cornetto, magati accompagnato da un caffè o un cappuccino, arriveremo al pranzo molto affamati, perché non favorisce il senso di sazietà.