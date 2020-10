Michele Dentice sport estremo | Muscoli esplosivi fuori Uomini e Donne

Sta letteralmente facendo impazzire tutte le dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Ma, dopo settimane di indecisione, sembra aver fatto la sua scelta di chi sia la sua dama preferita. Stiamo parlando di Michele Dentice, il cavaliere campano che, proprio nella puntata di ieri di Uomini e Donne, ha confessato chi è la sua dama preferita. Si tratta di Roberta Di Padua, la quale ha avuto la meglio su Carlotta Savorelli. Intanto, fuori da Uomini e Donne, Michele Dentice si è dato allo sport “estremo” e, in vista di una gara, mostra i muscoli esplosivi su Instagram.

Michele Dentice è un personal trainer e un mental coach di professione ed è molto attivo sui social. Il cavaliere di Uomini e Donne tiene costantemente informati i suoi follower sui suoi progressi e sulle sue gare. In queste settimane, Michele Dentice sembra essersi dedicato allo sport in modo perfino “estremo”. Tanto che ha mostrato dei muscoli letteralmente esplosivi sui social. Michele si è perfino scusato coi suoi follower, per essere stato troppo preso da tutto, per rispondere a tutte le domande arrivate.

Michele Dentice si dedica allo sport estremo

“In queste tre settimane finali è stata maledettamente dura, ora mancano quattro giorni per salire sul palco! È stata dura perché ho fatto tante cose, le registrazioni, lo studio, i lavori, la palestra, l’università, famiglia, figlio. Non vi nascondo che è stata dura, difficoltà nello stare mentalmente e fisicamente presente per poter gestire le problematiche di tutti i giorni… e per questo vi chiedo scusa! Mi scuso se in alcuni momenti sono stato esagerato nelle risposte, ma purtroppo il nervosismo dovuto alla dieta e alla gestione dei carboidrati e integrazione hanno giocato un brutto scherzo!”.

Michele Dentice è molto orgoglioso di se stesso, dentro e fuori Uomini e Donne ed è entusiasta della conoscenza con Roberta Di Padua. “Vi prometto che dopo la gara tornerò il Michele che conoscete! Il Michele presente e disponibile al 100%! Ho dato il massimo sono maledettamente soddisfatto… Tutto perfetto, costante, impeccabile! Una macchina, un robot!”.

Muscoli incredibili anche in passerella a Uomini e Donne

Anche durante la sfilata del parterre maschile di Uomini e Donne, Michele Dentice ha improvvisato uno spogliarello che ha fatto impazzire le dame e il pubblico in studio. La più entusiasta è stata la vamp opinionista Tina Cipollari, la quale ha fatto tanti complimenti a Michele per il suo fisico scolpito. Si sa, Tina ha occhio per queste cose e non manca mai di far notare quanto apprezzi la bellezza maschile.

Perfino Armando Incarnato e Gianni Sperti si sono complimentati con Michele Dentice per il suo fisico perfetto durante la sfilata maschile di Uomini e Donne. Tutte le dame del parterre femminile, in particolare Roberta Di Padua, hanno premiato Michele Dentice con voti altissimi. In effetti, era dai tempi di Riccardo Guarnieri e delle sue sfilate molto sexy che il parterre femminile di Uomini e Donne non andava letteralmente in visibilio durante una passerella.