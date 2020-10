Napoli che esce dalla brutta sconfitta interna in Europa League contro l’AZ Alkmaar: il direttore sportivo della squadra azzurra Cristiano Giuntoli è stato intervistato oggi su Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione sul momento della squadra ed avere un commento sulla gestione del mercato azzurro dell’ultima sessione, e delle operazioni in sospeso con i rinnovi di Hysaj e Maksimovic in attesa di definizione. Ed è arrivata una bacchettata alla squadra che forse ha pensato di essere arrivata in fretta alla soluzione dei propri problemi tecnico-tattici dopo la vittoria contro l’Atalanta, salvo poi ritrovarsi a sbattere contro un muro contro l’AZ Alkmaar. Di seguito una sintesi dell’intervista di Giuntoli a Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli, Giuntoli bacchetta la squadra: “Dovrà lavorare tanto”

“Perdere non fa mai piacere, nessuno se l’aspettava e nemmeno noi. Anche se nessuno ha parlato della forza dell’AZ Alkmaar, che ha calciatori molto bravi come Steng, Koopmeiners, Midtsjo e tanti altri. È una squadra molto organizzata che darà filo da torcere a tutti in questo girone. Devo difendere Gattuso che non ha fatto tanti cambi perché il Covid-19 non gli ha permesso di utilizzare Elmas, Zielinski e Insigne aveva un problema fisico. Si è tenuto solo Petagna per l’ultima mezzora. Non dobbiamo attaccarci però né al Covid né alla sfortuna, è stata una prestazione tutt’altro che brillante.

Dobbiamo essere più cattivi, più affamati, perché non abbiamo fatto ancora nulla. Quest’anno facciamo un calcio più verticale e dispendioso, ma questo non è un alibi. Abbiamo tante soluzioni, ma abbiamo pagato la partita con l’Atalanta. Probabilmente la squadra avrebbe avuto bisogno di più cambi. Tutto però tornerà alla normalità già da domenica con una grande prestazione. Contro il Benevento sarà una partita molto difficile.

Gattuso arrivato in un momento delicato, le cose non stavano andando bene, ma lui ci ha aiutato a ritrovare l’assetto giusto per ripartire a grandi livelli. Lui è contento qui, un accordo per il rinnovo si può trovare. Sono molto possibilista sulla sua permanenza. Quando ci sono le componenti che una società vuol tenere un allenatore e l’allenatore vuole restare l’accordo è una conseguenza naturale.

Abbiamo fatto vedere grandi cose, ma ora il nostro compito è quello di dare continuità e riportare il Napoli sui livelli che conosciamo. Dobbiamo lavorare ancora tanto con Gattuso per costruire una squadra che possa fare tanti punti e tornare ai livelli di due anni fa. Ci sono le basi per poterlo fare, ora dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto finora”.

Hysaj e Maksimovic hanno fatto già un percorso con noi, hanno dato tanto e possono dare ancora tanto. Stiamo parlando con loro e i loro entourage. Col Covid dobbiamo restare in certi paletti. Stiamo facendo capire loro che puntiamo su di loro, ma gli abbiamo detto anche che c’è bisogno di oculatezza dal punto di vista economico. Osimhen è un acquisto importante sicuramente. Io in carriera ne ho fatti tanti. Il primo acquisto fatto a Napoli fu Allan, che fu altrettanto importante. Gli acquisti sono tutti importanti, ma la verità è che devono diventarlo sul campo. Osimhen deve ancora dimostrarlo, anche se ha fatto vedere buone cose”.