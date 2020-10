Oroscopo di oggi, venerdì 23 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi venerdì 23 ottobre 2020. I giorni della settimana sono trascorsi in un soffio e il weekend è ormai alle porte. Per il momento, vediamo quali sorprese riserverà questa giornata ai segni dello zodiaco. Nervosismo alle stelle per il Leone, i Gemelli ritroveranno una bella carica di energia. I Pesci non dovranno cadere nella trappola delle provocazioni altrui. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, rivolto a tutti i egni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi venerdì 23 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi ritroverai più energia, primo segnale del tuo recupero. Rimboccati le maniche e armati di pazienza e impegno, perché ti serviranno per risolvere tutti i tuoi problemi. Leone: dovrai usare estrema cautela per gestire il tuo nervosismo. Sii prudente, altrimenti ti ritroverai a discutere con chiunque incrocerai lungo la tua strada. Sagittario: si prospetta una giornata molto stimolante. Finalmente potrai ripartire con nuovi progetti, in vista del prossimo anno, un anno che sarà ricco di promesse.

Oroscopo di oggi venerdì 23 ottobre 2020: segni di terra

Toro: l’energia con cui ti alzerai al mattino diminuirà a poco a poco. Verso la sera affiorerà un po’ di stanchezza, ma risucira comunque a svolgere in modo efficace ogni compito. Vergine: sarai uno fra i segni favoriti di questa giornata. Non farti intimorire di fronte alla prima difficoltà! Capricorno: stai vivendo un periodo di grande fermento. Chi si sente intimorito dal fatto di aver intrapreso un nuovo percorso professionale, potrà aspettarsi belle conferme molto presto!

Oroscopo di oggi venerdì 23 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi avrai una bella energia. Ci voleva, dopo una settimana molto faticosa! Potrai risolvere tutte le difficoltà che ti hanno levato serenità negli ultimi giorni. Bilancia: la giornata partirà con il piede sbagliato, ma si riprenderà con il passare delle ore. In serata avrai energia e vitalità da vendere! Acquario: potrai accogliere la Luna nel tuo segno. Questo si tradurrà in creativrità forza e buone intuizioni.

Oroscopo di oggi venerdì 23 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: come indica l’oroscopo di oggi sarai molto agitato e provato. Tieni duro, eprché molto presto potrai uscire fuori da questo periodo cupo! Scorpione: sarai determinato a portare un po’ di serenità nella tua vita e a imparare a tollerare di più persone e situazioni faticose. Pesci: le stelle ti incoraggeranno a non cadere nelle provocazioni altrui, ma farti scivolera ogni cosa addosso. Reagalti un weekend sereno e rilassante!