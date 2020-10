Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 24 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 24 ottobre 2020. La settimana lavorativa è volata e siamo già a un altro weekend. Partirà con il piede giusto? Weekend piacevole per l’Ariete, il Toro vorrà chiarire questioni importanti. I Gemelli potranno parlare di lavoro, mentre il Cancro sarà impegnato a recuperare forza. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 24 ottobre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate piacevoli, grazie alla Luna in aspetto armonico. Sembra proprio che il periodo buio stia per finire, molto presto arriveranno novità importanti. Se sei coinvolto in un contenzioso o se hai dei problemi economici potresti ricevere una notizia positva nei prossimi giorni. A dicembre cambieranno molte cose!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 24 ottobre 2020: Toro

Domani sentirai il bisogno di affrontare dei chiarimenti importanti. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ti consiglia di non arrabbiarti e fare polemica, ma di avere prudenza, anche se c’è qualcuno che cercherà di provocarti. Sforzati di lasciare andare la malinconia che ti assale di tanto in tanto e riposa di più!

Oroscopo domani sabato 24 ottobre 2020: Gemelli

Come ti consiglia di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate buone per organizzare un incontro importante o per discutere di un progetto, perché sarai sostenuto da stelle che favoriscono tutte le attività. Ricordati, inoltre, che il 2021 sarà un anno molto promettente.

Oroscopo domani sabato 24 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani potrai buttarti alle spalle i contrasti e le tensioni di mercoledì e giovedì scorsi e cercare di recuperare forza. Novembre spronerà i Cancro che stanno portando avanti storie d’amore zoppicanti, a chiuderle del tutto. Potrai risalire la china, a maggiore ragione considerato il fatto che il 2021 sarà un anno libero dall’opposizione di Saturno!