Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 24 ottobre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 24 ottobre 2020. Un nuovo weekend sta per iniziare. Come sarà il morale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone sarà pensieroso e arrabbiato, la Vergine potrebbe avere piccole difficoltà personali. Grande voglia di amare per la Bilancia, mentre lo Scorpione si sentirà stanco, nervoso o annoiato. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni di mezzo.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 24 ottobre 2020: Leone

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovrai usare cautela e non cadere nelle provocazioni, soprattutto in famiglia. Sarai molto pensieroso e forse anche un po’ arrabbiato. C’è chi avrà un profondo risentimento nei confronti di una persona o di più gente che non ti ha dato ciò che avresti voluto. È probabile che dovrai risolvere o chiarire una vecchia ruggine.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 24 ottobre 2020: Vergine

Domani sarai protetto da Venere, Giove e Saturno favorevoli, per cui non ti scoraggiare anche se avrai qualche difficoltà personale da superare. Il periodo resta sempre molto promettente e ti dovresti sfruttarlo al meglio, in vista di un 2021 che ti permetterà di raccogliere ciò che hai seminato quest’anno.

Oroscopo domani sabato 24 ottobre 2020: Bilancia

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica sarai stracolmo di energia e di voglia di amare, una voglia che ti accompagnerà per tutta la fine di ottobre. Questo perché la Luna sarà in aspetto armonico e perché a partire dal 28 Venere tornerà attiva: i rapporti con gli altri saranno decisamente più armoniosi! Sul lavoro sono giornate di mediazioni, trattative e sperimentazioni, ma sappi che alla fine dell’anno molte cose si sbloccheranno.

Oroscopo domani sabato 24 ottobre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e domenica potresti sentirti nervoso o annoiato. Qualcuno sarà preoccupato per un caro che non si sente bene o semplicemente negli ultimi tempi ti sei affaticato troppo e adesso avrai bisogno di più riposo. Dovrai prestare particolare attenzione alle piccole cose, ai dettagli, perché quando non sei in piena forma, tendi a distrarti e a buttarti su più cose nelle stesso tempo, commettendo errori.