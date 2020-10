Chiedersi perché i gatti ciucciano è una domanda frequente in tanti padroni di mici e micie che hanno questo comportamento con il proprio umano di riferimento. Ciucciare il collo, le dita, i lobi dello orecchie, oppure compiere questo gesto nei confronti della lana, o delle coperte, è in genere un segnale positivo, legato all’istintività e all’affetto del gatto nei confronti del proprio padrone. Può accadere però che il gatto inizi a farlo in seguito ad un evento traumatico, e in questo caso la ragione andrà indagata e servirà capire più a fondo cosa fare.

Perché i gatti ciucciano? Ecco tutte le risposte su questo comportamento

Perché i gatti ciucciano non è difficilissimo da capire: un gatto adottato troppo presto, magari perché salvato dalla strada o da una situazione di criticità, e allontanato dalla mamma prima della fine dello svezzamento, è il micio maggiormente indiziato per un comportamento del genere. Questo perché completare lo svezzamento resta un passaggio fondamentale per la socializzazione del gatto, che vive con i propri compagni e con la mamma un periodo che non andrebbe interrotto prima del necessario, ovvero del momento in cui inizierà a procacciarsi il cibo da solo, e non cercherà più i capezzoli di mamma gatta.

Sono tanti i casi di gattini che non possono completare lo svezzamento, e perché ciucciano è proprio dovuto al fatto che sentono una mancanza istintiva di quel periodo, provano il senso di dover completare la propria crescita. E se lo fanno con voi dovreste esserne molto felici: significa che hanno un’estrema fiducia nei vostri confronti, che vi ritengono il loro nuovo genitore, che ripongono in voi la propria tranquillità, e che vi ritengono affidabili abbastanza per abbandonarsi completamente: perché nella ciucciata il gattino perde completamente il controllo. Spesso questo comportamento è il passaggio subito precedente all’addormentarsi vicino a voi o addirittura addosso: il gatto si rilassa ciucciando e poi si addormenta, proprio come fanno i gattini poco dopo la nascita. Ricordate che i gatti di origine orientale, come il siamese (nella foto) hanno maggiore tendenza a ciucciare rispetto agli altri.

Esiste però la possibilità che il gatto – che generalmente non lo fa – inizi a ciucciare in seguito a un evento traumatico, ad un forte spavento, oppure alla modifica radicale del suo stile di vita, per orari e luoghi con i quali è abituato a vivere. Se il vostro gatto manifesta all’improvviso questo comportamento, non lo tiene da quand’è cucciolo, allora sarà bene consultare un veterinario specialista. Innanzitutto per verificare se il comportamento è dovuto davvero ad un malessere, e poi per intervenire adeguatamente nel caso sia così. Siate molto attenti a tutte le modifiche apportate nella vita del gatto nel periodo precedente all’insorgere di quello che – solo in questo caso – può essere un disturbo, e ricreate un ambiente il più confortevole possibile per il vostro compagno e amico.