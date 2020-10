Probabili formazioni Benevento-Napoli – In questa 5a giornata va in scena il derby campano della Serie A, quello tra Benevento e Napoli. Padroni di casa reduci dalla pesante sconfitta di Roma, ma che hanno collezionato ben 6 punti in queste prime 4 giornate. La squadra di Filippo Inzaghi sta dimostrando di non voler fare la comparsa questa stagione. Il Napoli arriva dalla brutta sconfitta contro l’AZ di Europa League, partita in cui i ragazzi di Gattuso non sono riusciti a replicare il successo per 4-1 contro l’Atalanta. Partenopei in cerca di una vittoria per continuare la striscia positiva in campionato, mentre il Benevento proverà a sfruttare le eventuali ripartenze in contropiede.

In casa Benevento niente di nuovo dall’infermeria. L’unica nota positiva può essere il ritorno tra i convocati di Viola, dopo l’intervento che lo sta tenendo lontano dai campi da molto tempo. Difesa a quattro con Foulon a destra in vantaggio sull’ex di turno Maggio. I tre a centrocampo dovrebbero essere, quasi sicuramente Ionita, Schiattarella e Dabo, con quest’ultimo in vantaggio su Hetemaj. A sostegno di Lapadula (insidiato da Sau) agirà sicuramente Caprari in coppia con uno tra Insigne e Iago Falque (in vantaggio lo spagnolo).

Rino Gattuso ha un solo grande dubbio: Insigne o no? L’esterno napoletano ha recuperato dall’infortunio e potrebbe essere gettato nella mischia dal primo minuto. Nella partita di Europa League non è stato fatto turnover in attacco, quindi possibile che uno tra Lozano, Politano o Mertens possa fargli spazio. Per il resto nessun cambio rispetto alle ultime uscite, con Bakayoko che dovrebbe essere preferito a Demme al fianco di Fabian Ruiz. Come detto le incognite sono nel reparto avanzato, ma l’impressione è che vengano svelate solo all’ultimo da Gattuso.

Probabili formazioni Benevento-Napoli: le possibili scelte di Inzaghi e Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso