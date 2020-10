Probabili formazioni Milan-Roma – Il lungo weekend di Serie A si chiude con il match del lunedì sera tra Milan e Roma. Due squadre in salute, reduci anche dalle vittorie ottenute in Europa League. In campionato i rossoneri sono a punteggio pieno, dopo la vittoria nel derby. A impressionare è la difesa dei rossoneri con una sola rete al passivo in quatto giornate. La Roma viene dalla goleada al Benevento, ma continua a evidenziare alcune lacune difensive. Prova importante per le due squadre, il Milan vorrà continuare l’imbattibilità, mentra Fonseca cercherà di agganciare i piani alti della classifica.

Pioli deve fare ancora a meno di due pedine importanti come Calhanoglu e Rebic. Per il resto la formazione sarà quella vista nel derby della scorsa settimana. In difesa i due centrali saranno Romagnoli e Kjaer con Calabria che dovrebbe partire titolare sulla destra. A centrocampo confermati Kessié e Bennacer, con Tonali pronto a subentrare. Alle spalle dell’intoccabile Ibrahimovic, ecco il trio Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers, con quest’ultimo in vantaggio su Castillejo. Ovviamente a sinistra ci sarà il solito Theo Hernandez a impensierire la difesa giallorossa.

In casa Roma l’assenza pesante è quella di Smalling, anche se l’inglese potrebbe recuperare in extremis per lunedì sera. Se non dovesse farcela i tre centrali saranno Kumbulla, Ibanez e Mancini. Sugli esterni di centrocampo a sinistra ci sarà sicuramente Spinazzola, mentre a destra è ballottaggio tra Bruno Peres e Santon. L’ex Inter è davanti, anche perché da quella parte ci sarà da contenere un certo Theo Hernandez. Pedro e Mkhitaryan daranno il solito contributo a Dzeko, unica punta. Lo spagnolo e l’armeno, in questo avvio di campionato, sono state le armi in più per la squadra di Fonseca.

Probabili formazioni Milan-Roma: le possibili scelte di Pioli e Fonseca

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca