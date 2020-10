Quali sono gli uomini più gentili dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

By

Risulta sempre difficile per gli esponenti del sesso maschile dimostrarsi appassionati e gentili pur senza essere aggressivi: molte donne sono alla ricerca di un profilo maschile piuttosto versatile che riesce ad essere forte e dolce allo stesso tempo ma in generale vengono apprezzati chi è capace di dimostrarsi gentili. Ecco quali sono i segni maschili che fanno parte di questa categoria:

Ariete

Segno autoritario ma che tendenzialmente non lo fa pesare assolutamente alla partner di turno: passionale ma anche gentile, si fa notare per essere uno dei segni più fedeli del regno maschile e amante appassionato nonchè coinvolto. Mantiene una sorta di controllo “benefico” e non opprimente.

Sagittario

Si prodiga in maniera estrema verso il bene della relazione, atteponendo i bisogni della compagna a quelli propri, a volte fin troppo: la natura altruistica e sensibile lo porta ad essere empatico e quindi di riflesso anche molto gentile e disponibile anche nei momenti di difficoltà della relazione.

Scorpione

All’apparenza un po’ freddo e distaccato, lo Scorpione si rivela tra i segni più garbati e disponibili tra gli esponenti maschili dello zodiaco, anche se tende a nasconderlo ai più: chi ha una relazione con uno Scorpione sa bene che tende a curare ogni dettaglio della relazione pur non essendo invadente, mettendo a proprio agio la partner.

Bilancia

Molto equilibrati, riflessivi ma anche passionali e premurosi: gli uomini Bilancia sono spesso contesi dalle pretendenti proprio per questa capacità di risultare romantici e molto “caldi”, senza diventare insensibili. Anche dopo molti anni non smette di far sentire chi sta accanto speciale.