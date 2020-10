Ricetta biscotti ai fiocchi d’avena: ingredienti, preparazione e consigli

By

I biscotti ai fiocchi d’avena sono dei deliziosi biscotti molto particolari, a base di fiocchi d’avena e privi di farina. I biscotti ai fiocchi d’avena sono molto semplici da preparare: i fiocchi d’avena vengono uniti alle mandorle e allo zucchero, il tutto viene legato dal burro e dall’uovo e profumato con la cannella e la buccia grattugiata di un limone. Dopo aver fatto riposare il composto in frigorifero, vengono fatte tante piccole palline che vengono cotte in forno per una ventina di minuti.

Biscotti ai fiocchi d’avena – Ingredienti

Fiocchi di avena 300 g

Zucchero 125 g

Burro 125 g

Mandorle 50 g

Uova 1

Tuorli 1

Cannella in polvere 1 cucchiaino

Scorza di limone non trattato 1

Lievito in polvere per dolci 8 g

Biscotti ai fiocchi d’avena – Preparazione

Per preparare i biscotti ai fiocchi d’avena iniziate tritando metà dei fiocchi d’avena (150 gr) con le mandorle. Una volta tritati in modo omogeneo, unite il burro ammorbidito.

Dopo aver tritato il tutto, quando il burro sarà ben distribuito, togliete il composto ottenuto dal robot e mettetelo in una ciotola capiente. Aggiungete ora lo zucchero, il lievito chimico in polvere, un uovo intero e un tuorlo, la buccia grattugiata di un limone e un cucchiaino di cannella.

A questo punto inserite anche i fiocchi d’avena restanti (quelli non tritati) e lavorate bene tutti gli ingredienti con le mani. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo ricopritelo con la pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per 30 minuti.

Quando l’impasto avrà raggiunto la giusta consistenza (dev’essere abbastanza duro), suddividetelo in tante piccole parti del peso di 15 gr l’una. Con le mani bagnate, fate tante palline e disponetele in una teglia ricoperta da carta forno una accanto all’altra, avendo cura di lasciare un adeguato spazio tra una pallina e l’altra poiché durante la cottura cresceranno e si allargheranno. Infornate a 180° per 20 minuti, quindi sfornate i biscotti ai fiocchi d’avena non appena saranno ben dorati.

Biscotti ai fiocchi d’avena – Consigli utili

I biscotti ai fiocchi d’avena possono essere conservati in un barattolo di vetro per 1 settimana, in un luogo fresco a asciutto. L’impasto dei biscotti ai fiocchi d’avena può essere congelato prima della cottura. Rendete speciali i vostri biscotti ai fiocchi d’avena aggiungendo dei frutti rossi essiccati oppure delle gocce di cioccolato.