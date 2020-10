Ricetta pizza muffin: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere come si preparano i pizza muffin. Ottimi come simpatici stuzzichini per un buffet, un aperitivo, ottimi in ogni occasione. Dallo stravagante incontro tra gli ingredienti della pizza e la forma dei tipici dolcetti americani si ottengono appunto i pizza muffin.

Pizza muffin – Ingredienti

Ingredienti per 12 muffin

Acqua fredda 240 g

Farina 00 380 g

Sale fino 8 g

Lievito istantaneo per preparazioni salate 16 g

Mozzarella (per pizza) 220 g

Passata di pomodoro 130 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Origano q.b.

Pizza muffin – Preparazione

Per realizzare i pizza muffin per prima cosa occupatevi dell’impasto: in una ciotola versate la farina, il lievito istantaneo per preparazioni salate e il sale, aggiungete a filo l’acqua amalgamando con le mani.

impastate sempre a mano e quando l’acqua sarà assorbita, trasferite l’impasto su una spianatoia e formate un panetto. Ora occupatevi della farcitura: tagliate la mozzarella a cubetti; in una ciotola versate la passata di pomodoro e condite con olio, sale e origano, mescolate per insaporire.

Riprendete il panetto di pasta, infarinate poco il piano di lavoro e stendete con il mattarello dando al panetto una forma leggermente ovale, fino a raggiungere uno spessore di circa 1 cm. Iniziate a distribuire la passata di pomodoro su tutta la superficie della sfoglia con un cucchiaio, tenendone circa due cucchiai da parte.

Una volta condita, piegate all’interno la sfoglia partendo dal lato più vicino a voi e arrotolatela.

Trasferite il rotolo su un tagliere e realizzate con un coltello gande ben affilato 12 rotolini. Imburrate uno stampo per muffin da 12.

Posizionate i rotolini negli stampini con la parte tagliata rivolta verso l’alto. Conditeli ancora con un po’ di pomodoro che avete tenuto da parte e farciteli al centro con 3 cubetti di mozzarella per la pizza.

I pizza muffin sono pronti per la cottura: cuoceteli in forno statico preriscaldato a 180° per 20/25 minuti. Una volta pronti sfornateli, attendete qualche istante prima di sformali e insaporiteli con un po’ di origano a piacere; gustate i pizza muffin ben caldi.

Pizza muffin – Consigli utili

I pizza muffin si conservano in frigorifero per un paio di giorni. E’ possibile congelarli dopo la cottura.