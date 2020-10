Roberta Di Padua porta avanti la sua denuncia contro le minacce e le offese nei suoi confronti fatte da alcuni haters. Nella giornata di ieri la dama di Uomini e Donne ha così voluto aggiornare i suoi fa di come stava procedendo il tutto e di come, dopo diversi mesi si sia stancata di ricevere continue critiche nei confronti della sua persona.

La dama del parterre femminile è sempre stata una donna determinata ma soprattutto molto dura con le persone che, senza nessun motivo l’hanno più volte fatta soffrire. Proprio per questo, durante il mese di Maggio Roberta ha presentato una querela nei confronti di alcune persone che, sono arrivate al punto di minacciarla. A distanza di diversi mesi, la dama ha deciso di spiegare come il tutto sta procedendo. Quali sono state le sue affermazioni?

Roberta Di Padua porta avanti la sua denuncia

La dama durante gli ultimi anni in cui ha partecipato a Uomini e Donne, si è mostrata per il suo carattere forte ma allo stesso tempo molto romantico e fragile. Questo però, sembra non esser stato capito da tantissimi haters che costantemente continuano ad attaccarla e offenderla a livello fisico e personale. A causa dei tantissimi attacchi infatti, Roberta Di Padua ha deciso di portare avanti una denuncia contro alcuni haters che per diverso tempo l’anno offesa e minacciata.

Roberta Di Padua infatti si è dimostrata tanca di dover gestire tutte le critiche prendendo in mano la situazione e mostrando di che pasta e realmente fatta. A distanza di mesi, la dama ha deciso di aggiornare i suoi fan di come stanno andando le cose in merito alla querela fatta e di cosa sta succedendo nei confronti delle persone che l’hanno offesa senza nessun ritegno.

Dama di Uomini e Donne contro gli haters

Nelle sue storie Instagram la dama ha deciso di aggiornare i suoi fan con quello che stava succedendo. Roberta ha così spiegato che la denuncia fatta nei mesi scorsi sta andando avanti nei modi migliori. Proprio per questo Roberta si dimostra molto fiera del suo avvocato e di come ha deciso di comportarsi nei confronti delle tante accuse che le sono state rivolte.

Roberta Di Padua ha così affermato che: “Oggi abbiamo dato ulteriori informazioni, la giustizia sta facendo il proprio corso, sono molto felice di questo. Gli haters se ne faranno una ragione, prima si sono divertiti loro, adesso mi diverto io”.