Armando Incarnato principe da mille e una notte | Magia irresistibile a Uomini e Donne

Turbante in testa, vestaglia di seta scura e lampada magica tra le mani. Armando Incarnato non perde occasione per stupire e, in occasione di una sfilata del parterre maschile di Uomini e Donne, si presenta come un principe da mille e una notte. Il cavaliere campano è riuscito a creare una magia irresistibile nello studio di Uomini e Donne. Tanto che, perfino Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti a bocca aperta.

Sulle note della colonna sonora del capolavoro Disney, “Aladdin”, Armando Incarnato si è perfino commosso, augurando a tutte le dame del parterre di trovare il loro principe da mille e una notte. Nonostante sia spesso al centro dello scandalo, Armando Incarnato ha decisamente cambiato atteggiamento a Uomini e Donne. Il cavaliere campano, rispetto alla scorsa stagione, si sta sforzando di non perdere mai il controllo nello studio di Uomini e Donne.

Armando Incarnato principe delle fiabe

“Da Armandino ad Aladino è un attimo… Mi sono divertito tanto, quest’anno tra una lacrima e un sorriso ‘mi avvicino al paradiso'”. Con queste parole scherzose, Armando Incarnato ha commentato la sua performance in passerella a Uomini e Donne, senza perdere il sorriso. In questa nuova edizione di Uomini e Donne, molte cose sono cambiate nello studio del talk show di Maria De Filippi.

In primo luogo, trono over e trono classico sono uniti in un’unica puntata e tutti i protagonisti si trovano a dover condividere uno spazio e un tempo comune, confrontandosi spesso tra loro. Tuttavia, Armando Incarnato non è sembrato affatto turbato da questi cambiamenti. Il cavaliere ha sempre espresso interesse per le donne che hanno attirato la sua attenzione, senza preoccuparsi che fossero corteggiatrici o dame.

Cavaliere irresistibile a Uomini e Donne

In particolare con Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice del tronista Gianluca De Matteis, Armando Incarnato si è fatto avanti fin da subito, manifestando il suo interesse. Per diverse settimane, Lucrezia è stata coinvolta in un “triangolo amoroso” proprio con Armando e Gianluca. Ma, alla fine, ha deciso di continuare a conoscere solo Armando Incarnato.

Tuttavia, Lucrezia Comanducci ha dichiarato di sentirsi troppo a disagio nello studio di Uomini e Donne per continuare la sua esperienza. Così, ha deciso di abbandonare la trasmissione. A nulla sono servite le richieste di Armando Incarnato di ripensarci e di rimanere a Uomini e Donne per conoscerlo. Cosa riserverà il futuro ad Armando Incarnato, dopo questa ennesima delusione a Uomini e Donne?