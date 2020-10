By

Assist ufficiali 5a giornata – Inizia un nuovo weekend di Serie A e di Fantacalcio, quattro giorni che si aprono con Sassuolo-Torino di venerdì sera e Milan-Roma di lunedì. Come sappiamo oltre ai +3 sono fondamentali anche gli assist, per questo vogliamo sempre aggiornarti sulle decisioni ufficiali dopo ogni partita.

Finora in testa alla classifica degli assist men troviamo Mertens del Napoli, a quota 3, tallonato da diversi giocatori a quota 2. Oltre ai soliti nomi (Gosens, Gomez, Ghiglione…) ci sono nomi nuovi per la nostra Serie A come, ad esempio, l’interista Hakimi e Sau del Benevento.

Tenete sempre sotto controllo la situazione degli assist ufficiali della 5a giornata, per vedere se qualcuno dei tuoi giocatori ha mandato in rete uno dei suoi compagni. Per rimanere sempre aggiornato, inoltre, guarda anche i nostri consigli sul Fantacalcio sempre aggiornati.

Assist ufficiali 5a giornata: tutte le decisioni

Sassuolo-Torino 3-3

1 Vojvoda (Torino), 1 Muldur (Sassuolo), 1 Belotti (Torino), 1 Djuricic (Sassuolo), 1 Berardi (Sassuolo)

Atalanta-Sampdoria, sabato 24 ottobre ore 15

Genoa-Inter, sabato 24 ottobre ore 18

Lazio-Bologna, sabato 24 ottobre ore 20.45

Cagliari-Crotone, domenica 25 ottobre ore 12.30

Benevento-Napoli, domenica 25 ottobre ore 15

Parma-Spezia, domenica 25 ottobre ore 15

Fiorentina-Udinese, domenica ore 18

Juventus-Verona, domenica ore 20.45

Milan-Roma, lunedì ore 20.45