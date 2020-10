Campania, il dietrofront del governatore De Luca: no al lockdown e locali aperti fino alle 23

Netto dietrofront quello deciso da Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che aveva aperto ad un nuovo lockdown su base nazionale come richiesto al governo: dopo le numerose proteste nella cità di Napoli che hanno avuto inizio il primo giorno di coprifuoco che hanno causato più di un problema, il governatore dem non ha comunicato il lockdown su base regionale.

Cambio di rotta

Tra i motivi di questo cambio di rotta c’è il mancato supporto del governo in tal senso che ha mantenuto finora una linea di chiusure localizzate in regioni ed aree specifiche ma senza attuare un vero e proprio lockdown come in primavera, come invece chiesto a gran voce dal governatore, che si sarebbe opposto alle chiusure anticipate dei locali, una delle mosse del prossimo DHCP per arginare i contagi, che vedrebbero la chiusura anticipata di questi ultimi alle 18 invece che alle 23.

Misure rinviate

Misure maggiormente restrittive sono attese in ogni caso sia da parte del governo nazionale che dalle regioni, visto il continuo incremento nelle zone maggiormente colpite da questa seconda ondata, ecco perchè molto presto l’esecutivo capitanato da Giuseppe Conte effettuerà una nuova “stretta” sugli esercizi ritenuti più a rischio contagio, come riportato dalla bozza del provvedimento che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore: molto probabile la chiusura di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.