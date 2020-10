Carlotta Dell’Isola smentisce i ritocchi alle labbra dopo le tantissime accuse da parte degli utenti social e spiega il suo punto di vista in merito. Nelle ultime ore sono tantissime le persone che hanno sostenuto più volte che la fidanzata di Nello abbia ricordo ad alcuni interventi estetici per migliorare e rendere più voluminose le sue labbra.

La verità però è completamente un’altra e a raccontarla in modo molto duro e diretto è proprio la stessa Carlotta Dell’Isola. Nelle sue storie Instagram Carlotta si scaglia contro le tantissime persone che l’hanno criticata dietro le spalle accusandola di un ritocco estetico inesistente. Quali sono state le sue affermazioni?

Carlotta Dell’Isola smentisce i ritocchi alle labbra

La fidanzata di Nello non ha paura di idre la verità e durante la serata di ieri decide di mostrarsi nelle sue storie Instagram molto arrabbiata. Non è la prima volta che Carlotta si trova davanti ai social per lamentarsi di atteggiamenti poco educati ma soprattutto fatti alle spalle da parti di utenti che, l’accusano di aver rifatto le labbra. Proprio per questo, la stessa Dell’Isola ha deciso proprio durante la giornata di ieri di mostrare una sua foto da piccola sottolineando quanto le sue labbra fossero state carnose già dai suoi primi anni di vita.

Questo però, non sembra essere bastato spingendola a intervenire con delle storie Instagram dirette che hanno mostrato ancora una volta il suo lato pigliato. Carlotta Dell’Isola smentisce ancora una volta i ritocchi alle labbra e accusa gli hater di non avere il coraggio di dire le cose direttamente a lei. Così la fidanzata di Nello lancia una vera e propria affermazione che ha lasciato i social molto stupiti.

La fidanzata di Nello senza mezze misure

Carlotta nelle sue storie Instagram afferma che: “Piccola precisazione per gli sfigati che ancora parlano di me, queste labbra sono mie e non ho bisogno di andare dal chirurgo, magari ci vado per altro. Sono pro alla chirurgia e l’ho sempre sostenuto e sempre lo sosterrò. […] Io non ho rifatto le labbra, ho rifatto il seno ma l’ho sempre detto non appena sono entrata all’interno del programma. Quindi ognuno si facesse la propria vita anche perché, io le persone che non conosco non le commento”.

Dell’Isola ha poi voluto terminare spiegando: “Frecciatine del tipo “chi ti ha rifatto le labbra?”, anche perché io non avrei nessun problema a dirlo. […] Se qualcuno ha un problema con Carlotta Dell’Isola lo dica a Carlotta Dell’Isola senza nessuna frecciatina”.