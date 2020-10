Carlotta Savorelli vittima senza colpe | Rancore verso Michele a Uomini e Donne

Non è un periodo facile per Carlotta Savorelli a Uomini e Donne. La dama si è ritrovata più sentimentalmente coinvolta di quanto avrebbe voluto nella conoscenza con nuovo cavaliere, Michele Dentice. E, proprio da quest’ultimo, ha ricevuto una cocente delusione. Sembra proprio che Carlotta Savorelli sia una vittima senza colpe a Uomini e Donne. Ciò perché Michele Dentice ha preferito continuare a uscire solo con Roberta Di Padua, mettendo definitivamente da parte Carlotta Savorelli.

Nelle precedenti puntate, Michele Dentice aveva già espresso la sua preferenza per Roberta Di Padua. Tuttavia, forse anche vedendo la disperazione e le lacrime di Carlotta Savorelli, aveva voluto continuare ad uscire con la dama. Roberta non aveva affatto gradito il gesto di Michele nei confronti di Carlotta. Il cavaliere campano, infatti, aveva messo in secondo piano Roberta per chiarire con Carlotta.

Carlotta Savorelli vittima incolpevole

Roberta aveva fatto una vera e propria scenata di gelosia a Michele, il quale, in un primo momento, aveva dichiarato che sarebbe uscito con Carlotta. Tuttavia, alla fine, il cavaliere ha deciso di seguire il suo cuore e di uscire con Roberta. Una volta tornati nello studio di Uomini e Donne, Michele Dentice ha espresso la sua preferenza definitiva nei confronti di Roberta Di Padua, mettendo da parte Carlotta Savorelli.

Carlotta Savorelli è diventata una vittima senza colpe a Uomini e Donne, poiché Michele Dentice le ha preferito, una volta per tutte, Roberta Di Padua. Forse Carlotta Savorelli prova ancora del rancore per il gesto di Michele Dentice? La dama, in particolare, è rimasta male del fatto che Michele le ha dato buca all’ultimo minuto, lasciandola sola per cena e portando Roberta nel ristorante che avevano prenotato insieme.

Dama delusa a Uomini e Donne

Tuttavia, Carlotta Savorelli ha preso sportivamente la “sconfitta”, augurando, alla fine, tutto il bene a Roberta e Michele. In ogni caso, la dama è rimasta delle sua convinzioni e ha ribadito che, secondo lei, Michele Dentice è molto più furbo di quel che sembra. In ogni caso, è evidente che Michele Dentice ha preso con superficialità la conoscenza con Carlotta e anche il bacio che si sono dati.

Visualizza questo post su Instagram E comunque “male non fare, paura non avere” 3/3 Un post condiviso da Cᴀʀʟᴏᴛᴛᴀ Vᴏɪᴄᴇ Sᴀᴠᴏʀᴇʟʟɪ (@carlottavoicesavorelli) in data: 22 Ott 2020 alle ore 8:49 PDT

Per questo, probabilmente, Michele si è scambiato un bacio anche con Roberta. Del resto, il cavaliere ha ammesso di non dare un’importanza vitale al bacio nella conoscenza con una donna. In ogni caso, su Instagram, Carlotta Savorelli ha fatto suo il detto: “Male non fare, paura non avere”. Cosa le riserverà il futuro a Uomini e Donne?