Classifica e oroscopo domenica 25 ottobre 2020: Ariete senza peli sulla lingua, i Pesci alla ricerca di equilibrio

Ecco l’oroscopo di domenica 25 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Sta per concludersi anche questa settimana. Quali ultime soprese riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco? Il Leone, il Toro e lo Scorpione dovranno usare la massima cautela nei rapporti con gli altri, il Sagittario ritroverà forza e motivazione, così come i Gemelli. Servirà più equilibrio ai Pesci. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di domenica vivrai un bel recupero! Sarai più forte e deciso a non farti mettere i piedi in testa. Stai riprendendo le redini della tua vita in amno per darle una direzione nuova, più consapevole.

Toro

Due stelle. Ti sentirai k.o. Oscillerai tra rabbia, agitazione, stanchezza e preoccupazione. Cerca di usare la massima cautela nei rapporti con gli altri, altrimenti ti ritroverai nel mezzo di qualche discussione accesa.

Gemelli

Quattro stelle. A poco a poco stai realizzando che potrai prenderti molto presto la tua rivincita personale. Per questa ragione sarai particolarmente motivato e desideroso di metterti in gioco, soprattutto sul lavoro.

Cancro

Tre stelle. Sarai più energico rispetto ai giorni passati. Negli ultimi giorni sei cresciuto molto e hai maturato la decisione di voler cambiare. Non sei più disposto ad accettare qualsiasi condizione per il quieto vivere.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di domenica la tua settimana si concluderà decisamente male. Sarai nervoso e affaticato e servirà molta prudenza per non litigare in famiglia o nel lavoro. Fatti scivolare addosso le provocazioni!

Vergine

Cinque stelle. Si preannuncia una domenica piuttosto stimolante. Continui ad avere un cielo bellissimo: non dovresti sprecarlo, rimanendotene fermo in preda a timori inutili. Mettititi in gioco!

Bilancia

Tre stelle. Potrai lasciarti alle spalle gli ultimi mesi decisamente faticosi e regalarti una domenica piacevole con chi ami. Finalmente ci sarà la possibilità di recuperare l’armonia nella coppia. Sul lavoro servirà ancora un po’ di pazienza.

Scorpione

Due stelle. Sarai preda di agitazione, stanchezza e ansia. Nel corso di questa domenica potrebbe emergere qualche piccolo disturbo fisico oppure potresti sentirti sopraffatto dalle notizie che riceverai. Forse dovresti solo staccare la spina e concederti un po’ di relax.

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di domenica sarai particolarmente forte, desideroso di percorrere nuove strade e di metterti in gioco, in amore e nel lavoro. Avrai un cielo promettente: nulla ti impedirà di raggiungere i tuoi traguardi!

Capricorno

Cinque stelle. Ti sveglierai energico, motivato e ambizioso. Adesso senti meno il bisogno di avere tutto sotto controllo e sei disposto a buttarti di più nelle situazioni, anche se non avrai tutte le garanzie.

Acquario

Quattro stelle. Con la Luna nel tuo spazio zodiacale sarai letteralmete elettrico, frizzante, pieno di energia. Dovrai sforzarti di orientare questa energia verso un obiettivo costruttivo e non lasciarla libera, altrimenti finirà per diventare irruenza o, peggio ancora, aggressività.

Pesci

Tre stelle. Anche se le tensioni e i contrasti passati solo solo un brutto ricordo, dovrai impegnarti, per ricostruire il tuo equilibrio interiore. L’energia non ti mancherà: sarà utile fermarsi e recuperare il centro prima di mettersi nuovamente in moto.