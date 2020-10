By

Convocati 5^ giornata Serie A – Quinta giornata di Serie A che sta per cominciare. In programma match importanti e partite che possono decidere da sole il destino di una giornata di fantacalcio. Tanti dubbi e domande arrivano dai fantallenatori che cercano risposte nei consigli fantacalcio e nelle probabili formazioni.

Dubbi che restano, ma a volte l’errore più comune è dimenticarsi chi gioca. In questo spazio vi aggiorneremo per tutto il week-end sui giocatori che sicuramente potranno avere almeno l’1% di chance di scendere in campo e provare a regalarvi una vittoria importante al fantacalcio. Ecco, dunque, i convocati della 5^ giornata di Serie A.

Convocati 5^ giornata Serie A: le scelte degli allenatori squadra per squadra

ATALANTA

BENEVENTO

In attesa di comunicazione…

BOLOGNA

CAGLIARI

CROTONE

In attesa di comunicazione…

FIORENTINA

In attesa di comunicazione…

GENOA

In attesa di comunicazione…

INTER

In attesa di comunicazione…

JUVENTUS

In attesa di comunicazione…

LAZIO

In attesa di comunicazione…

MILAN

In attesa di comunicazione…

NAPOLI

In attesa di comunicazione…

PARMA

In attesa di comunicazione…

ROMA

In attesa di comunicazione…

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPEZIA

In attesa di comunicazione…

TORINO

📢|CONVOCATI Sono 23 i giocatori scelti da mister Giampaolo per #SassuoloTorino#SFT pic.twitter.com/11WFltOykH — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 23, 2020

UDINESE

In attesa di comunicazione…

VERONA

In attesa di comunicazione…