Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island è sicuramente la coppia formata da Davide e Serena, entrati per venire a capo di un problema molto importante che stava inclinando la loro relazione. Proprio per la gelosia eccessiva di lui, la fidanzata decide di scrivere al programma non potendone più di questa situazione, così da poter dimostrare al suo ragazzo di meritarsi la sua fiducia.

Ad aiutarla nel suo percorso c’è stato il tentatore Ettore che ha sempre mostrato un certo tipo di interesse per la bellissima ragazza. I due sono stati molto complici, soprattutto mentalmente. Ma alla fine del programma Serena ha deciso di dare un’altra possibilità a chi, da anni ormai, ha rubato il suo cuore.

Ettore Radaelli dopo Temptation Island

Ettore Radaelli lavora come perito chimico, ha 25 anni ed è di Mesagne. Nella vita è anche un modello, comincia a sfilare fin da giovane arrivando a posare anche per brand molto famosi, fino a diventare un testimonial di alcune aziende di abiti da sposo. La sua prima passione è stata il calcio, giocava a livello agonistico ma si è dovuto fermare a causa di un infortunio.

Arrivato nel programma come tentatore punta subito Serena, ragazza bellissima e tutta da scoprire. La quale da tempo, però, non riusciva più ad avere un po’ di spazio tutto per sé a causa della gelosia quasi possessiva del suo ragazzo Davide. Così si avvicinano e piano piano si costruisce un legame molto forte, che aiuterà entrambi a scoprire dei lati di loro che da tempo erano nascosti. Si sostengono a vicenda, hanno anche un certo feeling, ma quando Serena rivede il suo fidanzato al falò di confronto anticipato non riesce a resistere. Vede che c’è sincerità nella promessa di lui di cercare di smussare quel lato opprimente. Lei gli crede, gli offre l’ultima possibilità, con la premessa che se così non sarà deciderà di andarsene. Ma vediamo cosa ne pensa Ettore Radaelli dopo Temptation Island della coppia.

Il tentatore:” Sono felicissimo per Serena e Davide”

Dopo la trasmissione ha deciso di conoscere un po’ meglio tutti nuovi follower che hanno cominciato a seguirlo. Ha messo così sulle sue storie una boxe per le domande e, ovviamente, sono arrivate anche quelle riguardanti il suo rapporto con Serena. Visto che ha deciso lo stesso di uscire con Davide, nonostante si stava creando un ottimo legame tra di loro. La domanda in questione è stata:” Come sei rimasto quando Serena è uscita dal programma assieme al fidanzato?”.

Così Ettore ha deciso di rispondere in totale sincerità, felice di come abbia aiutato sia la coppia che sé stesso riscoprendosi del tutto:” Come ho già affermato, il mio è stato un percorso di vita entusiasmante e sorprendente, il quale mi ha permesso di scoprire me stesso, conoscendo nuovi volti. Sono felicissimo per Serena e Davide, in quanto anche loro hanno potuto vivere circostanze di vita inedite. Loro, come tutti gli altri protagonisti hanno avuto l’onere e l’onore di conoscere della propria coppia, non solo ciò che piaceva, ma anche ciò che non piaceva. Questo è il bello del programma; trovarsi catapultati in una realtà genuina, attraverso la quale si può udire ciò che si vuole sentir dire, ma soprattutto ciò che non si vuol sentir dire e neanche veder fare. Loro hanno contribuito alla riscoperta di me stesso, così come la presenza del sottoscritto ha indubbiamente aiutato entrambi a farsi ritrovare. Certe volte bisogna perdersi per potersi ritrovare”.