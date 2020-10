Ida Platano irriconoscibile | Ricci ribelli fuori Uomini e Donne – FOTO

Una volta archiviata la storia d’amore con Riccardo Guarnieri e l’esperienza al trono over di Uomini e Donne, Ida Platano è apparsa quasi “irriconoscibile” su Instagram. L’ex dama di Uomini e Donne si è concessa qualche cambiamento di immagine, proprio a cominciare dai capelli, il suo campo anche nel lavoro. Poche ore fa, Ida Platano ha mostrato una chioma di ricci ribelli nelle storie Instagram e ha raccolto il consenso di tutti i suoi follower.

Del resto, i mesi trascorsi, sono stati pieni di cambiamenti di ogni genere per Ida Platano. Poco prima dell’estate, la dama ha messo un punto definitivo alla sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, col quale, attualmente, non ha alcun tipo di rapporto. Tutto ciò è stato doloroso, tanto che Ida Platano si è rivolta a una psicologa per superare questi momenti difficili.

Ida Platano irriconoscibile su Instagram

Tuttavia, la dama ce la sta mettendo tutta per oltrepassare gli ostacoli che la vita le ha posto di fronte, riversando tutto il suo amore nei confronti del suo figlioletto, e tutte le sue energie sul lavoro. Ida Platano è un’imprenditrice della bellezza e, nelle sue ultime storie su Instagram, è apparsa “irriconoscibile”. L’ex dama di Uomini e Donne è maestra dei cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda i capelli.

Per questo Ida Platano si è mostrata con una magnifica chioma di ricci ribelli su Instagram, riscuotendo un grande successo tra i follower. L’ex dama sta riprendendo in mano la sua vita e la sua quotidianità. E, si sa, qualche piccolo o grande cambiamento di look può aiutare nel superare una delusione d’amore. Ida Platano ha mostrato di essere istrionica per ciò che riguarda i capelli.

Chioma ribelle dopo Uomini e Donne

Anche quando era a Uomini e Donne, l’ex dama si è mostrata spesso con look molto diversi tra loro, desiderosa di sperimentare, da professionista quale è. Anche questa volta, coi suoi ricci voluminosi, Ida Platano ha sorpreso i suoi fan e si è mostrata raggiante, pronta per rimettersi in gioco, ripartendo proprio da se stessa.

In molti vorrebbero che Ida Platano dimenticasse del tutto Riccardo Guarnieri e tornasse a sedere nel parterre femminile di Uomini e Donne. Tuttavia, la ex dama, che ha deciso di vivere nel silenzio la fine della sua storia d’amore, non si sente ancora pronta. Ida Platano non ha escluso, però, di poter tornare, prima o poi a Uomini e Donne.