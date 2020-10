Mara Maionchi positiva al Covid-19 | Focolaio a Italia’s got Talent?

Mara Maionchi è risultata positiva al Covid-19 e ricoverata in un noto ospedale di Milano dove le sue condizioni sembrano stabili. La nota discografica all’età di 79 anni ha raccontato la vicenda e tutto quello che è successo in questi ultimi giorni, tranquillizzando così i suoi fan sempre più preoccupati per le sue condizioni di salute.

La famosa discografica sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere in buone condizioni, rasserenando così tutti i fan che si sono mostrati preoccupati. Secondo il sito Tpi la situazione sembrerebbe critica intorno al set di Italia’s got Talent che, sembrerebbe essere diventato un vero e proprio focolaio vista anche la positività di Federica Pellegrini al Covid-19.

Mara Maionchi positiva al Covid-19

Le condizioni di Mara Maionchi risultano essere buone tanto da non destare nessuna preoccupazione. Sul profilo ufficiale della discografica infatti, è apparsa una storia Instagram affermando che, la stessa Maionchi è serena ma soprattutto in ottime mani.

Oltre a Mara Maionchi però, all’interno del set di Italia’s got Talent anche Federica Pellegrini nelle settimane scorse ha contratto il Covid.19, spiegando lei stessa all’interno del suo profilo Instagram quello che sta succedendo. Fin dall’inizio Federica ha spiegato che: “Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori. Tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone ed è positivo, sono positiva al Covid. Mi dispiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per l’Isl di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà così. Avevo molta voglia di gareggiare. Mi dispiace tanto non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare, invece ci fermiamo di nuovo”.