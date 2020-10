Maria De Filippi, al fine di preservare la salute di ogni persona che partecipa e lavora all’interno di Uomini e Donne, vieta il contatto. Questa notizia sembrerebbe essere stata presa al riguardo dell’aumento dei contagi di Covid-19 nella nostra penisola.

La conduttrice molto attenta ha deciso di prendere ulteriori misure per evitare ogni possibile diffusione della malattia che da quasi un anno non ci lascia liberi. Questo sicuramente potrebbe inclinare i vari percorsi dei tronisti, ma per una giusta causa.

Maria De Filippi vieta il contatto

Per la nuova edizione Maria ha deciso di unire il trono classico e il trono over, questo per poter spezzare una possibile monotonia delle puntate così da poter variare con le varie love story. Ovviamente questo procedimento è stato ampiamento pensato in modo totalmente sicuro, con spazi di almeno un metro, un metro e mezzo tra le persone in studio. Sono state distribuite mascherine personali e vari gel igienizzanti per eventuali contatti tra i partecipanti.

Da poco tempo ha definitivamente impedito ai vari tronisti di rincorrere le loro corteggiatrici in caso di uscita dallo studio. Perché, a detta di lei, queste dinamiche non sono mai piaciute e l’ha sempre reputate come una sorte di “teatrini”, in più in una emergenza sanitaria non si potrebbe garantire le adeguate normative igienico – sanitarie. Inoltre, dalle anticipazioni che sono state riportate dal vicolodellenews, nella nuova puntata sembrerebbe che Maria De Filippi abbia vietato l’ulteriore contatto che fino a poco fa era possibile prendendosi le proprie responsabilità.

Addio ai baci per i tronisti di Uomini e Donne

Normalmente durante il percorso dei tronisti il bacio potrebbe scattare, come abbiamo anche visto nelle varie edizioni. A causa della pandemia però, anche le esterne vengono fatte con il distanziamento sociale e con le mascherine. Se per caso il tronista e una corteggiatrice volessero avvicinarsi, la redazione si tirerà fuori e la responsabilità andrà ai diretti interessati. Ora però sembra esserci stato un ulteriore cambiamento all’interno del programma.

Nella puntata registrata ieri, la conduttrice ha vietato i baci a tutti i tronisti in vista all’aumento dei contagi. Ovviamente si perderà quelle dinamiche che tanto piacciono anche al pubblico. Ma Uomini e Donne ha molti spettatori ed è anche un loro dovere trasmettere un messaggio giusto. Cosa che Maria tiene a cuore, per ora non si sa se arriverà a vietare anche gli abbracci. Ma sicuramente non potremo più vedere nessun bacio tra chi è seduto sulla poltrona rossa e le corteggiatrici e i corteggiatori. Voi cosa ne pensate?