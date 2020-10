By

Mario Balotelli chiede scusa per la sua frase infelice nei confronti di Dayane Mello durante la sua entrata di ieri sera al GF Vip. Il calciatore infatti, tra la felicità nel rivedere suo fratello Enock, ha lanciato un’affermazione nei confronti della modella che, ha lasciato tutti schifati ma soprattutto sconcertati dalle risate degli stessi concorrenti e dalla risposta in un primo momento di Alfonso Signorini.

A pochi minuti dal termine della puntata però, Alfonso Signorini ha chiesto a Mario Balotelli di chiedere scusa a Dayane e a tutte le donne che, a causa di questa frase si sono sentite offese. Quali sono le parole di Mario non appena finita la puntata?

Mario Balotelli e la frase infelice verso Dayane

Tutti conosciamo il carattere e l’esuberanza di Mario Balotelli che, durante la diretta di ieri sera è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Enock. Un linguaggio colorito che ha lasciato il segno nei confronti di Dayane e di tutte le donne a casa proprio a causa di una frase che, nessuno si sarebbe mai aspettato. Il calciatore infatti, ironizzando tra saluti e battute ha scagliato contro la Mello l’affermazione: “Eh mi vuole lì dentro però poi dice basta basta fai male”.

Una battuta che ha lasciato la concorrente del GF Vip senza parole che, non ha voluto rispondere cambiando così completamente discorso. Se in un primo momento Alfonso Signorini non ha catturato la gravità della frase detta, quasi al termine della puntata ha invogliato Mario a chiedere scusa sia nei confronti di Dayane ma soprattutto nei confronti di tutte le donne che si sono sentite offese. Qual è stata la reazione di Balotelli?

Il calciatore chiede scusa su Instagram

Mario Balotelli una volta terminata la puntata del GF Vip ha deciso di chiedere scusa a tutte le donne che si sono sentite offese dalla frase che, senza pensar troppo ha lasciato nei confronti della concorrente. Proprio per questo, sul suo profilo Instagram Mario ha affermato: “Ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta dare le femministe o le maschiliste, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi!”.

Il fratello di Enock ha così terminato: “Ho due mamme, tre sorelle e una figlia. Le donne sono la mia vita, basta speculare sull’ignoto! Vi voglio bene e buona notte”.