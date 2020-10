Maurizio Costanzo cacciato via di casa dalla Flavi: “Mai avrei pensato a lei”

Maurizio Costanzo durante il suo matrimonio con Marta Flavi continuava ad avere una storia d’amore nascosta con Maria De Filippi. Una relazione che è venuta fuori durante l’intervista che Mara Venier ha fatto a Domenica In alla stessa De Filippi.

Una storia d’amore nata dietro i riflettori e nascosta per un periodo di tempo agli occhi di Marta Flavi che, una volta scoperto il tradimento ha deciso di cacciare di casa Maurizio Costanzo. Il tutto infatti, si è scoperto proprio grazie alle parole di Maria De Filippi che si è lasciata andare a una confessione inedita durante la sua intervista a Domenica In. Al settimanale Nuovo però, Marta Flavi ha confessato quello che ha provato dopo aver saputo la verità. Quali sono tate le sue affermazioni?

Maurizio Costanzo cacciato via di casa

Maria Di Filippi ha così spiegato da Mara Venier di non aver sopportato fin dall’inizio la presenza di Maurizio Costanzo cambiando idea nel corso del tempo fino ad amarlo e a diventare una vera e propria amante per un diverso periodo. La stessa conduttrice infatti, ha voluto raccontare la verità senza troppi giri di parole scatenando così la risposta inaspettata di Marta Flavi al settimanale Nuovo.

La verità infatti che Marta Flavi ha voluto raccontare al settimanale Nuovo, ha lasciato molto spiazzati i tantissimi lettori che non sapevano fino a poche settimane la verità su Maurizio e Maria De Filippi. Quali sono state le sue affermazioni?

Marta Flavi contro il suo ex marito

La ex moglie di Maurizio Costanzo al settimanale Nuovo ha voluto spiegare: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa, sentivo che c’era un’altra ma mai avrei pensato a lei. Ringrazio Maria per avermelo portato via”. Marta Flavi ha così spiegato quanto ha sofferto in un primo momento ma di essere contenta di aver perso Costanzo dopo la sua separazione.