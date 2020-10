Napoli, due arrestati, poliziotti e carabinieri feriti. “Atti preordinati”, De Luca: “Violenza indegna”

Dopo la notte di proteste di Napoli, località che ha visto anche diversi episodi di violenza contro le forze dell’ordine, il bilancio del giorno dopo è quello di diversi agenti di polizia e carabinieri feriti, fortunatamente in modo non grave. Una lunga e travagliata notte per il capoluogo campano, che ha protestato dopo le misure sempre più restrittive adoperate da Vincenzo De Luca, governatore della regione, che ha anche chiesto l’intervento del governo.

Bilancio

Due individui sono stati fermati durante le proteste, e sono stati già processati con rito direttissimo e sono già tornati a piede libero. Uno condannato a 1 anno e 8 mesi, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’altro a 1 anno e due mesi, con pena sospesa. Secondo il Viminale ed il Ministro dell’Interno Lamborgese (che ha commentato i fatti di Napoli con Sono inaccettabili e da condannare con la massima fermezza gli atti di violenza organizzati come quelli accaduti ieri sera a Napoli, sui quali la Procura sta già indagando) la frangia più violenta della protesta non avrebbe agito in modo casuale ma piuttosto in modo preordinato e sono possibili coinvolgimenti da parte della criminalità organizzata locale. Lamborgese ha chiarito che solo una piccola parte dei manifestanti ha infatti agito con l’intento di creare problemi e situazioni violente, che hanno portato oltre al ferimento di alcuni agenti, anche il danneggiamento di alcune auto della Polizia Municipale.

La reazione di De Luca

Vincenzo De Luca ha commentato con un certo sdegno quanto accaduto ieri notte, condannando chi ha creato problemi e leso all’immagine della città, annunciando che le decisioni non verranno revocate, come specificato da lui stesso attraverso la propria pagina Facebook:

“Ieri sera si è assistito a Napoli a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla ha da spartire con le categorie sociali. Ieri si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c’erano violenze e vandalismo. Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato l’immagine della città.

Vogliamo chiarire che:

1. I protagonisti di questi episodi non hanno nulla a che fare con le categorie economiche e con i cittadini di Napoli, che hanno dato in questi mesi una prova straordinaria di autodisciplina e di responsabilità, e che tuteleremo fino in fondo sul piano sanitario e su quello sociale;

2. Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere fare.

Da questo momento chiediamo al Governo di impegnarsi:

1. A garantire la legalità e il rispetto delle leggi;

2. A mettere a punto immediatamente un piano di sostegno socio-economico per le categorie produttive e per le famiglie.

Questo sostegno costituisce una priorità assoluta, al pari delle misure sanitarie, come abbiamo fatto in Campania con un piano economico e sociale scattato contestualmente alle misure restrittive. Da oggi non accetteremo ritardi e interlocuzioni se non si affronta da subito il tema sociale. Sollecitiamo un incontro ad horas con il Governo su questi punti”.