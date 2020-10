Oroscopo di oggi, sabato 24 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi sabato 24 ottobre 2020. Un nuovo fine settimana sta per partire: come sarà il morale dei segni zodiacali? Il Leone e il Toro dovranno avere molta prudenza in famiglia, l’Ariete e il Cancro ritroveranno una bella energia. Più tranquillità per il Capricorno. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi sabato 24 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di sabato con la Luna a favore potrai recuperare l’energia persa nei giorni scorsi. Leone: servirà molta prudenza, per non litigare soprattutto in famiglia. Cerca di tenere a bada la tua rabbia. Sagittario: Venere sta per tornare favorevole e ti spingerà a fare chiarezza sui tuoi sentimenti, una volta per tutte.

Oroscopo di oggi sabato 24 ottobre 2020: segni di terra

Toro: nel corso della giornata affiorerà della stanchezza e un po’ di agitazione. Forse dovrai affrontare una discussione in famiglia. Vergine: non sarà un piccolo imprevisto o un problema personale a sciupare questo periodo! Rimani uno fra i segni preferiti della dea bendata. Capricorno: ritroverai maggiore tranquillità, anche se non spariranno completamente i timori riguardo il lavoro e i soldi.

Oroscopo di oggi sabato 24 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi ti sentirai in piena forma! Le stelle favoriranno soprattutto il lavoro, per cui varrà la pena mettersi in gioco. Bilancia: avrai una bella dose di energia in più e la voglia di amare. Acquario: si preannuncia un weekend molto interessante, sia sul lavoro che in amore. I tuoi sogni stanno per diventare realtà!

Oroscopo di oggi sabato 24 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: finalmente potrai lasciarti alle spalle il peggio e aprirti al cambiamento. Nelle prossime ore sarai pieno di energia e di motivazione. Scorpione: potresti sentirti preoccupato per un tuo caro che non si sente bene oppure dovrai fare fronte a molsta stanchezza. Cerca di riposare! Pesci: sarà un weekend ricco di emozioni piacevoli per i Pesci che riusciranno a non rimuginare al passato.