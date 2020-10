PAGELLE LAZIO BOLOGNA Top e Flop della partita

By

La Lazio vince una partita molto importante nel match di sabato contro il Bologna, grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile: i biancocelesti rialzano la testa e conquistano la seconda vittoria in campionato dopo quella d’esordio contro il Cagliari. Altra sconfitta per il Bologna che resta a quota 3 punti in classifica.

Top Lazio

Luis Alberto: segna il goal che indirizza il match, ma in generale è la vera luce del gioco dei biancocelesti, stasera non particolarmente brillanti. Regala giocate d’autore fin dalla prima frazione di gioco.

Immobile: Primo tempo dove viene servito poco e forse fa un po’ troppa fatica a districarsi tra i difensori del Bologna, ma il suo temperamento ha la meglio e lo porta a segnare anche il 2 a 0

Flop Lazio

Marusic: Va in difficoltà dall’inizio del match, saltato ripetutamente dagli attaccanti felsinei e non arriva mai a rendersi pericoloso in fase di cross davanti, tanto da venire sostituito da Inzaghi prima del termine del primo tempo.

Leiva: l’età che avanza e i problemi fisici non gli permettono di dare il massimo e stasera non brilla particolarmente. Anche lui esce prima del tempo.

Top Bologna

De Silvestri: Il grande ex della serata è tra i migliori della propria difesa, arrivando spesso prima degli avversari e riuscendo anche a segnare il goal della bandiera, sebbene a tempo scaduto.

Barrow e Santander: Entrambi subentrano bene e portano vivacità all’attacco dei rossoblu.

Flop Bologna

Danilo: Male stasera: si fa rubare il pallone da Luis Alberto che si inventa il goal dell’1-0. Da quel momento non si riprende più psicologicamente.

Sansone: Si “sbatte” parecchio ma è abbastanza fumoso.