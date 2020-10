Quali sono le donne più apprensive: ecco la classifica in base al segno zodiacale

Tra gli elementi che maggiormente caratterizzano l’universo femminile c’è indubbiamente l’apprensione relativa alle persone amate, come membri della famiglia, partner o amici. Ovviamente non si tratta di un’emozione esclusiva delle donne, che non hanno lo stesso grado di apprensione distribuito in egual modo, ma solitamente deriva dal carattere: ecco i segni più apprensivi del genere femminile:

Bilancia

Il segno privilegia un certo equilibrio e anche tra le donne questo tratto è molto comune: solitamente profili pazienti e calmi, in situazioni critiche o potenzialmente tali non nascondono un certo nervosismo e apprensione che caratterizza in modo profondo le loro reazioni, tradendo così un carattere in apprenza molto controllato.

Capricorno

Una donna solitamente molto concreta e attiva, che ama rimboccarsi le maniche, visto che tende ad aspettarsi sempre il massimo da ogni cosa. Tuttavia possono palesare un’eccessivà rigidità proprio quando in ballo c’è la propria famiglia, che si trasforma in pessimismo acuto, con colpevole apprensione diffusa.

Pesci

Non dovrebbe stupire trovare le esponenti dei Pesci in lista, dato il loro animo molto sensibile che è naturalmente apprensivo, il più delle volta anche in maniera ingiustificata. Razionalmente lo sanno bene, ed è per questo che provano spesso a “sfogare” le proprie ansie e preoccupazioni con l’arte, il cinema o lo sport.

Cancro

Un altro segno molto altalenante dal punto di vista emotivo come il Cancro non poteva mancare in lista: le nate sotto questo segno possiedono fin da giovanissime l’istinto da “mamma chioccia” che si palesa anche per i propri cari. Questo tuttavia la porta a soffrire oltremodo a causa di preoccupazioni acute troppo anticipate.