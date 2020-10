Ricetta costolette alla milanese: ingredienti, preparazione e consigli

Le costolette alla milanese sono un secondo piatto evergreen che piace sempre a tutti, dai bambini agli adulti. C’è chi la preferisce sottile e croccante, o chi la ama alta, con l’osso e leggermente rosata all’interno. A differenza della viennese, realizzata con carne di maiale, la costoletta alla milanese si prepara con tenera carne di vitello che ha un gusto più delicato.

Costolette alla milanese – Ingredienti

Ingredienti per 4 costolette

Carrè di vitello 1 kg

Uova grandi 4

Pangrattato 300 g

Burro chiarificato 300 g

Sale di maldon q.b.

Costolette alla milanese – Preparazione

Per preparare le costolette alla milanese come prima cosa ricavate dal carrè di vitello le costolette. Per farlo incidete la carne facendo scorrere il coltello tra un osso e l’altro in modo da ricavare 4 costolette da circa 250 g l’una. A questo punto grattate l’osso con la punta di un coltello, in modo da ripulirlo completamente dalle pellicine, che altrimenti in cottura diventerebbero scure, così invece il burro caldo farà diventare chiaro il manico dell’osso.

Sempre utilizzando il coltello riducete la parte dell’osso, eliminandone una parte, in modo da avere una cottura più immediata. Utilizzando un batticarne battete leggermente la carne, in modo solo da uniformare lo spessore ma senza ridurlo. Utilizzando di nuovo il coltello eliminate i nervetti superflui, che in cottura farebbero ristringere la cotoletta.

Tenete da parte la carne e occupatevi delle uova. Rompetele in una ciotola e sbattetele con una frusta, senza romperle troppo. Se dovessero essere piccole aggiungetene un’altra.

Trasferite il pangrattato in una terrina ampia. Prendendo le costolette dall’osso fate un primo passaggio nel pangrattato, poi immergetele nell’uovo e di nuovo nel pangrattato, pressando bene con le mani in modo da far aderire al meglio la panatura.

Fate una doppia panatura ripassando le costolette di nuovo nell’uovo e di nuovo nel pangrattato, pressando bene ma senza appiattire troppo la carne. Ripetete questa operazione per tutte le costolette, poi utilizzando la lama del coltello di piatto, battete le fettine per uniformare e fissare la panatura.

In ultimo con la parte non tagliente disegnate sulle costolette una sorta di griglia, imprimendo prima delle righe orizzontale e poi verticali. Ripetete la stessa cosa per tutte le altre.

Prendete una padella e ponete il burro a sciogliere. Non appena sarà caldo ma non rovente posizionate le costolette, facendo in modo che la parte con la rigatura sia a contatto con la padella. Dopo circa 4 minuti, le costolette saranno ben dorate, quindi giratele e con un cucchiaio raccogliete un pò di grasso di cottura e cospargetelo sull’osso della costoletta; in questo modo non ci saranno le striature di sangue ma otterrete un osso chiaro.

Le cotolette dovranno cuocere per circa altri 4 minuti, questo tempo dipende in ogni caso dallo spessore e dovrete ottenere una carne rosata all’interno.

Le costolette sono pronte, utilizzando una pinza trasferitele sempre in un piatto con carta assorbente e sempre con un foglio di carta tamponatele delicatamente. A questo punto non vi resta che impiattare. Condite la costoletta con il sale maldon e servite ben calda.

Costolette alla milanese – Consigli utili

Si consiglia di impanare la costoletta al momento. Se preferite prepararla con poche ore d’anticipo dovrete ripassarla nel pangrattato prima di friggerla. Per realizzare la costoletta alla milanese si utilizza il burro chiarificato che ha un gusto più dolce ed un punto di fumo più alto rispetto all’olio. Se preferite al posto delle uova intere è possibile utilizzare solo i tuorli; in questo modo la panatura risulterà più aderente alla carne.