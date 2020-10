Ricetta gattò salsiccia e funghi: ingredienti, preparazione e consigli

Nella cucina napoletana il gateau, anzi detto alla partenopea il gattò, è un secondo piatto che raccoglie i fondini di insaccati e formaggi che tendono ad accumularsi nel frigorifero. Oggi però abbiamo pensato di farcirlo con un ricco condimento tipico dell’autunno, trasformando così il grande classico in una nuova e fresca versione. Si tratta del gattò salsiccia e funghi.

Gattò salsiccia e funghi – Ingredienti

Ingredienti per una teglia da 30×20

Patate 1 kg

Uova medie 4

Parmigiano Reggiano DOP 65 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per farcire:

Salsiccia 250 g

Funghi champignon 250 g

Caciocavallo 150 g

Vino bianco 60 g

Aglio 1 spicchio

Rosmarino da tritare 1 rametto

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la copertura:

Pangrattato 30 g

Parmigiano Reggiano DOP 10 g

Burro q.b.

Per la teglia:

Burro q.b.

Pangrattato q.b.

Gattò salsiccia e funghi – Preparazione

Per preparare il gattò salsiccia e funghi cominciate dalle patate. Immergetele in una pentola larga piena d’acqua fredda, accendete il fornello e dal momento del bollore aspettate dai 30-50 minuti, a seconda della grandezza. Fate sempre la prova forchetta: se i rebbi entrano facilmente allora sono cotte. Nel frattempo che cuociono le patate occupatevi dei funghi: togliete la base e pulite gambo e cappello con un pennellino, o un fazzoletto inumidito, per eliminare eventuali residui di terreno.

Dopodiché affettate sottilmente e tenete da parte. Spellate le salsicce e schiacciatele con il dorso del coltello.

In una padella versate un goccino d’olio insieme ad uno spicchio d’aglio, unite la salsiccia sbriciolata e fatela saltare per qualche minuto. Quando la carne sarà ben rosolata, eliminate l’aglio e sfumate con il vino bianco.

Attendete che l’alcol sia evaporato prima di raccogliere con un cucchiaio la salsiccia: trasferitela in una ciotola e tenete momentaneamente da parte. Nel fondo di cottura aggiungete ancora un filo d’olio, poi i funghi e saltateli un attimo. Aggiungete un pizzico di sale aspettando che i liquidi fuoriescano, quando stanno per asciugarsi completamente aggiungete le salsicce per fare insaporire.

Sfiammate ancora un attimo per far asciugare bene il fondo, poi spegnete e cospargete con il rosmarino tritato. Mescolate e trasferite in una ciotola.

A questo punto le patate saranno cotte: scolatele, lasciatele intiepidire 10 minuti prima di sbucciarle, ancora calde, così sarà più facile togliere la buccia. Passate a schiacciarle con l’apposito schiacciapatate.

Aggiungete le uova, il parmigiano grattugiato, sale e pepe. Impastate brevemente con le mani e controllate la consistenza dell’impasto: se troppo asciutto aggiungete un pò di latte, se invece dovesse risultare troppo morbido aggiungete altro parmigiano.

Passate alla composizione. Imburrate e spolverizzate con pangrattato una pirofila da 30×20 cm e adagiate metà dell’impasto, compattatelo con le mani umide. Poi i funghi con le salsicce e i cubetti di caciocavallo.

Ricoprite con la restante parte di crema di patate e preparate un mix di pangrattato e parmigiano con cui cospargere la superficie. Unite qualche fiocchetto di burro e cuocete in forno caldo a 180° per circa 40 minuti + qualche minuto di grill per dorare la superficie. Ecco pronto il vostro gattò salsicce e funghi.

Gattò salsiccia e funghi – Consigli utili

Potete conservare il gattò funghi e salsiccia per un paio di giorni al massimo tenendo in frigo ben coperto con pellicola. Salsicce e funghi invece possono essere preparati in anticipo. Invece del caciocavallo potete utilizzare altri formaggi come per esempio della fontina o della scamorza bianca o affumicata. Fate molta attenzione a non salare troppo perché le salsicce e il caciocavallo rilasceranno molto sapore. Schiacciate le patate quando sono ancora calde altrimenti gli amidi si raffreddano e risulteranno più dure da schiacciare.