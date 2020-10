Valentina Autiero pretende la favola | Dama ancora insoddisfatta dopo Uomini e Donne

Dopo la sua uscita di scena, tutti i suoi fan si stanno facendo la stessa domanda. Come stanno andando le cose tra Valentina Autiero e Germano Avolio? Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, dama e cavaliere hanno abbandonato studio di Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Tuttavia, non tutto è andato come Valentina Autiero aveva sperato e la dama ha ribadito su Instagram che “pretende la favola”, proprio come nel famoso film con Julia Roberts.

Ma procediamo con ordine e ripercorriamo le tappe di ciò che è andato in onda su Canale 5 a Uomini e Donne. Da quando ha incontrato il cavaliere campano Germano Avolio, la vita di Valentina Autiero è molto cambiata. La dama ha detto, fin da subito, di tenere molto al cavaliere e di trovarsi benissimo con lui.

Valentina Autiero pretende la favola d’amore

La sintonia tra Valentina e Germano è stata immediata e la coppia è uscita insieme sempre più spesso, facendo anche dei passi importanti. Germano ha presentato Valentina alla sua famiglia durante una festa e, insieme, hanno sfoggiato delle fedine di fidanzamento. Proprio questo gesto ha scatenato le proteste di una dama del trono over, Aurora Tropea, la quale avrebbe rimproverato Valentina di essere una privilegiata, visto che continua a rimanere a Uomini e Donne, nonostante sia fidanzata con Germano.

Ma le cose non stavano esattamente in questo modo. Valentina Autiero, infatti, si è lamentata di un distacco da parte di Germano Avoglio, il quale ha ammesso di non essere ancora completamente preso dalla dama. Valentina Autiero è rimasta molto male dell’accaduto ed è uscita dallo studio in lacrime, visto che, già in precedenza, Germano aveva espresso dei dubbi su di lei.

Cosa sta succedendo con Germano lontano da Uomini e Donne?

A quel punto, Germano Avolio ha cambiato idea e ha proposto a Valentina Autiero di lasciare insieme Uomini e Donne, come una coppia. Anche Maria De Filippi ha cercato di convincere Valentina Autiero a concedersi questa opportunità, nonostante la dama non fosse contenta di come erano andate le cose.

Valentina Autiero pretende la favola e lo ha ribadito a chiare lettere anche poche ore fa, attraverso le sue storie su Instagram. La delusione per il poco romanticismo che ha caratterizzato la sua uscita di scena a Uomini e Donne ha molto deluso Valentina Autiero. Ma, adesso, a una settimana di distanza, come procedono i progetti d’amore con Germano Avolio? Il cavaliere si starà facendo perdonare? Oppure Valentina Autiero sarà ancora insoddisfatta?