VIDEO Lazio Bologna – HIGHLIGHTS

Sarà Lazio Bologna il posticipo di sabato 24 ottobre di serie A 2020/21, match valido per la 5° giornata. La Lazio deve assolutamente trovare brillantezza in campionato dopo un avvio non soddisfacente, avendo vinto solo la gara d’esordio contro il Cagliari. Discorso non differente per il Bologna che ha perso finora 3 gare su 4, eccetto la vittoria 4 a 1 contro il Parma.

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH.