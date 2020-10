Virginio Simonelli la sua carriera dopo Amici:” Ho scritto per Laura Pausini”

Forse non tutti ricordano Virginio Simonelli, il quale ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2011. Uscito come vincitore, il giovane cantante non si è mai fermato neppure quando non lo vedevamo più in tv o non sentivamo la sua voce nelle radio.

Infatti, ha raccontato di non aver mai smesso di lavorare con la musica, soltanto ha deciso di farlo dietro le quinte. Soddisfatto svela di aver raggiunto tanti obiettivi scrivendo per sé stesso e per altri artisti, facendo così l’autore di canzoni.

Virginio Simonelli la sua carriera dopo Amici

Ha partecipato a Sanremo giovane nel 2006, dove ha portato il suo inedito Davvero. Purtroppo, però, la cosa non è andata a buon fine, ma ciò l’ha spinto a scrivere e a dedicarsi alla musica al cento per cento. Con la sua determinazione è riuscito a firmare un contratto come autore di canzoni mettendosi a disposizione degli altri cantanti.

Dopo poco arriva la possibilità di partecipare alla trasmissione targata Mediaset. Ha vinto facendo innamorare migliaia di fan che l’hanno portato a ottenere il disco d’oro con il suo album Finalmente. La sua vita è cambiata radicalmente, pieno di emozione racconta come in un solo anno sia riuscito a rendere il suo sogno una realtà. Ma la carriera di Virginio Simonelli dopo Amici ha preso una piega lontana dai concerti e dalla tv. Leggiamo alcune dichiarazioni che ha rilasciato a DiPiùTv riguardo gli artisti con cui ha scritto.

L’ex allievo di Amici confessa:” Ho scritto per Laura Pausini”

Racconta così che cosa l’ha spinto ad abbandonare il palco e lavorare dietro le quinte:” Ad un certo punto, dopo tutto questo clamore, ho sentito il bisogno di rallentare, di fare un passo indietro, di respirare, di non cavalcare a tutti i costi l’onda di quel successo che mi aveva travolto. Ho scelto di prendermi una pausa dal palcoscenico e di dedicarmi per un po’ solo alla scrittura delle canzoni: non solo per me, ma anche per altri artisti”.

Non si mostra per niente pentito di aver scelto questa strada:” No. […] come autore ho raggiunto delle soddisfazioni che come interprete certamente non avrei mai potuto ottenere”. Ad esempio, racconta:” La più grande è stata collaborare con una artista di fama mondiale come Laura Pausini. […] Uno dei primi brani che ho scritto per Laura, nel 2013, è Limpido, che lei ha poi cantato in coppia con Kylie Minogue”. E non solo:” Oltre che per la Pausini, però, in questi anni ho composto brani anche per altri artisti, tra cui Raf, Paola e Chiara, Francesca Michielin e Chiara Galiazzo”.